國宴大廚開小灶 〈萬豪酒店〉4人有口福

受新冠肺炎疫情影響，公司行號與機關團體樽節預算開支，取消春酒與各類聚會與應酬活動，不只衝擊到觀光飯店宴會廳生意，也讓附設有包廂的餐廳訂單急凍。

為此，被豪宅包圍的台北萬豪酒店決定降低館內旗艦中餐廳〈宴客樓〉包廂的基本消費門檻，並由國宴主廚高鋼輝和餐廳主廚港洪福龍聯手設計推出了午間限定、4人享用的「口福小宴」套餐，內容有5道前菜、雙拼港式燒臘主菜、港點、港式老火煲湯、現炒時蔬，以及餐後甜點加水果，每套2400元、等同每人平均只要600元，就可以避開群聚風險，在設有獨立洗手間的高級包廂中「與家人應酬」，「國宴大廚開小灶」、「開檔包廂大降價」，相當有吸引力。

位在台北萬豪酒店3樓的〈宴客樓〉，是飯店的旗艦中餐廳，菜單跨菜系的結合了川、粵、滬、台的經典菜色，其中也不乏這些菜系的道地家常菜餚。並由港籍主廚高鋼輝和台籍主廚洪福龍聯手掌杓。

台北萬豪〈宴客樓〉的「口福小宴」4人套餐中的前菜之一〈椒鹽小卷〉，表層酥香、內裡柔嫩，非常開胃。圖／姚舜

台北萬豪〈宴客樓〉的「口福小宴」4人套餐中的主菜〈港式燒臘雙拼〉，是用〈金牌燒鴨〉拼〈港式油雞〉。圖／姚舜 享用〈港式油雞〉時配點油蔥醬更添滋味。圖／姚舜

高鋼輝擅長粵式煲湯及佛跳牆，並多次在不同競賽評比中得到冠軍，他也曾為兩千人規模之總統就職晚宴掌廚，因而獲封「國宴主廚」。洪福龍曾於紐約時報廣場的中華料理封街大賽中奪得冠軍，擅長以解構手法將台灣人充滿記憶的家常菜，玩轉成嶄新風貌的新台菜料理。

台北萬豪酒店是以「會展飯店」為定位，館內有大型宴會廳與多功能會議廳可以選擇。而為重視務客人隱私，可接待160位客人的〈宴會樓〉餐廳內，規畫有8個不同規格的包廂，小包廂可接待6至8人，最大的包廂可接待24人同桌用餐。

許多國際觀光飯店中餐廳內的包廂，都是為商務型客人而設，〈宴客樓〉也不例外，所以過去包廂設有「低消」，4人包廂基本消費是1萬元、24人包廂低消是6萬元，換算下來平均每人相當於2500元。因飯店新加上菜單跨菜系，加上每間包廂都有獨立洗手間，滿足了商務飲宴應酬需求，所以2016年至今，〈宴客樓〉的生意都很好。只是，碰到了新冠肺炎疫情，商務飲宴活動近乎「歸零」，所有商務酬酢型餐廳都受到衝擊影響，為此，台北萬豪酒店決定取消〈宴客樓〉包廂低消，並針對家庭客推出4人享用「口福小宴」菜單開拓客源。

過去，在〈宴客樓〉包廂用餐，每人餐費2500元起跳，如今4人的「口福小宴」套餐只要2400元，等於只要過去1／4的消費就能在包廂用膳，非常親民。

「口福小宴」鎖定家庭與一般上班族為主要客源，菜色主打台粵的家常菜，雖然不似商務飲宴菜單上有龍蝦或鮑魚之類的「應酬型大菜」，但畢竟是國宴廚藝團隊作菜，形色味與口感仍沒有因為改作家常菜而降品質。

台北萬豪酒店表示，因以家庭與一般上班族為主要客源，宴客樓〉推出的「口福小宴」菜單更換頻率較高，自4月起第一波推出的菜單架構與內容是：經典前菜集(椒鹽小卷、瓜仁小魚、蒜苗肉片炒雲耳、香柚蘿蔔、涼拌大豆芽)、港式燒臘雙拼(金牌燒鴨拼油雞)、港式點心(野蕈蝦仁腸粉)、港式老火煲湯（青紅蘿蔔燉排骨）、鮮炒蔬菜(金銀蛋綠蔬)，以及餐後美果迷你蛋撻流沙芝麻球，道數、份量與菜式兼顧吃飽、吃好與吃巧。

台北萬豪〈宴客樓〉的「口福小宴」4人套餐中的前菜之一〈瓜仁小魚〉，是以爪仔仁取代花生，再加了蔥、蒜和辣椒與吻仔魚用大火爆炒成開胃小菜。圖／姚舜 〈香柚蘿蔔〉是將切塊的蘿蔔先以鹽醃漬後，再泡在用柚子水十與香醋和糖調製的醬汁中2天，並搭切絲的柚子皮出菜。圖／姚舜

台北萬豪〈宴客樓〉的「口福小宴」4人套餐中含有港式老火煲湯，本周出的是〈青紅蘿蔔燉排骨〉。圖／姚舜 台北萬豪〈宴客樓〉的「口福小宴」4人套餐中含有港點，第一波出的是〈野蕈蝦仁腸粉〉。圖／姚舜

台北萬豪〈宴客樓〉的「口福小宴」4人套餐中炒鮮蔬〈金銀蛋炒綠蔬〉。圖／姚舜 平均每人只要600元的台北萬豪〈宴客樓〉的「口福小宴」，餐後點心是〈美果佐迷你蛋撻與流沙芝麻球〉。圖／姚舜

除降低包廂低消門檻並以親民價格推出「口福小宴」外，台北萬豪也針對企業客戶推出了外賣的「精湛盒餐」系列，有黃金脆皮烤鴨、極品蜜汁叉燒、五穀什錦雞肉炒飯、素食口味的養生紫米飯，以及人氣臘味糯米飯，除人氣臘味糯米飯每盒300元外，其它一律都是250元，且以「雙主菜」型式呈現再搭3種配菜，五星飯店以此價位推出盒餐，頗具吸引力、值得一試。

台北萬豪酒店推出的「精湛盒餐」，每份250元起且都有雙主菜，圖為〈黃金脆皮烤鴨〉搭〈炒松阪豬〉。圖／姚舜 台北萬豪酒店推出的「精湛盒餐」選擇多樣，圖為〈極品蜜汁叉燒〉配〈咖哩雞〉，每盒250元。圖／姚舜

〈養生紫米飯〉盒餐主食是以五穀米、黑糯米分別蒸熟後，再加入炸香的牛肝菌、蟲草、木耳絲等食材以素蠔油炒製。圖／姚舜 台北萬豪酒店〈五穀什錦雞肉炒飯〉盒餐每份250元，是將蒸熟的五穀米與紅藜麥和雞腿肉丁、香菇、洋菇和雲耳合炒，吃來健康無負擔。圖／姚舜

台北萬豪酒店〈宴客樓〉的人氣招牌美味〈臘味糯米飯〉，如今亦被列入「精湛盒餐」選項，每份300元。圖／姚舜 台北萬豪酒店針對簽約企業客戶準備的精緻港點盒，內有〈芝麻核桃〉、〈叉 燒酥〉、〈蘿蔔絲酥餅〉、〈流沙芝麻球〉與〈迷你蛋撻〉。圖／姚舜

台北萬豪酒店〈宴會樓〉推出4人享用的「口福小宴〉，由國宴大廚高鋼輝（右）和主廚洪福龍共同掌杓。圖／姚舜