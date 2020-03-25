江振誠料理帝國超閃 4餐廳獲亞洲50最佳餐廳

號稱「亞洲餐飲界奧斯卡」的「亞洲50最佳餐廳」(Asia’s 50 BestRestaurants Award）於24日舉行線上頒獎典禮，「廚界台灣之光」江振誠將料理觸角從法菜向各菜系延伸後，持續獲得食饕推崇與肯定，在今年的「亞洲50最佳餐廳」榜單上共有4家他主持的餐廳入榜，展現出「江振誠料理帝國」制霸亞洲餐飲界的霸氣。

江振誠在新加坡 〈Restaurant ANDRE〉 原址經營的北歐料理餐廳《Zen》，今年首度入榜即獲得第28名。同為首度入榜，江振誠在澳門主持的的第一間高雅川菜食府《川江月》開幕不到一年即獲得第23名。被稱為「全台最難訂位的」台北《RAW》餐廳自開幕後連續五年為臺灣在國際美食版圖上再下一城，獲評第36名。另外位於新加坡的澳洲爐烤餐廳「 Burnt Ends」更是榮獲史上最佳名次第5名。旗下4家餐廳同時躋身「亞洲50最佳餐廳」榜單，江振誠在亞洲料理界已憑「食力」建立跨國與跨菜系的餐飲帝國。

24日頒獎時，江振誠在台北與《RAW》餐廳的團隊一起觀看線上直播。他說，全球餐飲業界現今正面臨前所未有的艱困挑戰，值此艱困的時刻能得到肯定，對於獲獎所有餐廳而言，是強力的精神支持，更凝聚了亞洲餐飲人的力量。

江振誠表示，自己與團隊的努力的目標「不僅是開一間好餐廳」，而是「希望讓亞洲各個在地的味道能受到國際的矚目」。江振誠坦言，這樣的理念與志向，無可避免地增加了創作過程中的難度與挑戰，但「我還是認為能夠把在地味道做到極致」。江振誠強調，「有些事，比單純地營運一間餐廳更加重要」。

每個月造訪江振誠旗下餐廳的顧客有上萬人，他說自己非常謝謝過去幾年在亞洲各地所有顧客的支持，持續地讓我有機會能傳遞在料理中想表達的想法和精神，也藉此讓世界看見亞洲料理無比的可能性。

江振誠主持的4家進入「亞洲最佳50餐廳」排行榜的餐廳中，新加坡的《Burnt Ends》中醒目的巨大烤爐和開放式廚房是餐廳中心。訂制的烤架和四噸重烤爐和三個立面烤架，高達 1700 多度的溫度以蘋果和杏仁木炭直火炙烤，再以現代摩登的料理方式呈現。自 2013 年 5 月迎來第一批客人以來，如今《BurntEnds》已是為新加坡新美食和歷史悠久的牛車水唐人街的「名勝」之一。

2014年開幕的台北《RAW》是江振誠與赫士盟餐飲集團聯手打造。以全新的概念運作，改變既有的用餐習慣，這裡是餐廳，更是一個生活風格的平台。江振誠和由主廚黃以倫Alain一起提供臺灣餐飲界一個別開生面的餐飲型態，帶來法國巴黎的「Bistronomy」－跳脫拘泥的用餐形式，以清新、自然、不做作且同時精準的烹調手法，是一家「傳遞台灣味道的Bistronomy」。

位於澳門永利皇宮內的《川江月》由江振誠擔任創意廚藝總監，餐廳旨意以嶄新概念、當代手法與時令食材，透過多道薈萃精髓與新派創意的珍饈為賓客演繹川府菜的細緻、優雅、多變。從細饗精心設計的主廚推薦菜單，到茶廊品嚐多款特選珍稀佳茗體驗深邃的川菜本味，是四川料理從未有過的極致料理及國際視野。

2018 年開幕的《Zen》來自瑞典，米其林名廚 Bjorn Frantzen 和新加坡 UnlistedCollection 集團聯手在 《Restaurant ANDRE》原址打造了全新的北歐料理餐廳。三層樓的百年洋房改建成獨特的空間，提供不同的餐飲體驗，結合了北歐、法國和日式料理的創新烹調手法，被譽為「帶有法式精髓的北歐懷石料理」。