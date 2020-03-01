Opium Champagne Bar香檳天堂粉絲必造訪

台灣酒吧文化裡橫空出世的香檳吧，Champagne Bar香檳一店是當時品飲文化的流行指標，之後隨著流行浪潮消散。今年香檳市場大復活，台北知名酒吧Alchemy近日推出Opium Champagne Bar全新品牌，要將香檳再度推向品飲文化的頂端。

20年前，以香檳為主的Lounge Bar愈開愈多，香檳一店、二店、三店都是當時深具指標的夜店吧台，爾後經歷如威士忌酒吧、調酒酒吧的崛起，香檳酒吧也開始轉型或是頂讓，舊日香檳酒吧獨留香檳一店還在市場。堪稱培養出最多冠軍調酒師的台北知名酒吧Alchemy，藉由全新品牌Opium Champagne Bar鎖定追求在地美酒美食的客層，吸引過往的香檳客。

Opium Champagne Bar店內以大片落地窗裝飾、絢爛的水晶燈和充滿慵懶風格的藤編椅、絨布沙發打造絕美的品飲會所，特別適合擁有優雅自信的都會仕女。在Opium裡，除了可以快意品飲世界知名香檳，更可以一嘗店內獨特的香檳調酒，是本地香檳迷必造訪的勝地之一。(中國時報 黃唯淯)

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