洋食熱炒店？誘人酒餚新體驗

一盤新派美式料理（New American Cuisine）性格強烈的菜餚只要200元起，一杯Merlot紅酒，也只要200元！〈GEN Creative〉主人兼主廚Eric劉世揚與友人Alan合作開設的葡萄酒餐酒館〈BOTTLESS非瓶〉今（2／18)日正式開業，食物和酒就跟Eric予人的形象一樣，不假掰、很親切；訂價，也親民，最重要的是，好吃、也好喝。無怪，面對被疫情強襲的市場仍照進度開幕。

「就當它是個洋食熱炒店吧！」，Eric如此形容這家很有個性的酒家館。這當然是個謙虛之詞。其實，〈BOTTLESS非瓶〉是一家結合了Tapas Bar、Wine Bar、Bistro等多元基因於一體的食尚概念店。Eric與Alan想要傳遞的概念、或理念，就在店名〈BOTTLESS非瓶〉裡。「非瓶」，指的是，以酒佐餐，不需一次點一瓶；喝酒，也不要陷在酒瓶上的酒標迷思。

「靈魂在酒質，不在酒瓶」，力邀Eric一起開〈BOTTLESS非瓶〉的Alan說，很多「長輩」品酒會聚焦在酒廠、品牌、產區，「被瓶身上的酒標綁架」。但千禧世代的「飲君子」樂於嘗試，並發現各種酒的可能性，同時透過FB或IG上傳分享個人品飲經驗與「分享個人的歡快」。所以，〈BOTTLESS非瓶〉希望推廣Wine on tap單杯品飲，傳遞新的餐飲體驗。

簡單的說，「Wine on Tap」是一種餐飲店家為客人倒酒的方式，過去食客到餐廳想以酒佐餐，多數必須點一瓶，由侍酒師拉出軟木塞、再將酒倒入酒杯中，Wine on tap則是透過像水籠頭般的手動灌裝頭，像生啤酒般將用桶裝的葡萄酒注入到消費者的杯中。對消費者而言，沒有了酒瓶和軟木塞後，他們可以更實惠的價格品飲葡萄酒，並體驗更多不同的口味，同時，更方便「試飲」，這樣的品飲方式已在全球主要都會城市受到千禧世飲食男女的歡迎。。

〈BOTTLESS非瓶〉占地約44坪，每個餐期可接待42位客人，餐廳分Open Kitchen區與Tap Wine Bar兩區，除了開放式用餐席，連著開放式廚房的板前區有6個座位，而Tap Wine Bar亦設有6座位。在Tap Wine Bar的「銅牆鐵壁」上則設了12個注酒龍頭，算算，有4種白酒、5種紅酒、1種氣泡酒，還有香檳等。Alan說，每隔一段時間，酒都會更換，好讓客人可以更輕鬆的嘗新試奇。

〈BOTTLESS非瓶〉不走套餐路線，菜式都是A la Carte單點，菜單設計是「採價位分類」， 每份自200元起，其後依序是360元、520元與760元，甜點每份260元。菜式由Eric與〈GEN Creative〉的聯合主廚韓國籍的HAN趙韓淞(Hansang Cho)共同設計，HAN並會駐店。甜點女廚Catherine Wang也系出名店、有不少粉絲，同時外場服務人員也多是曾在名店歷練的「老面孔」，團隊陣容頗堅強。

當代美式料理（Modern American Cuisine)一直是Eric與Han兩位大廚的強項，這回他倆為〈BOTTLESS非瓶〉設計菜單，最主要的賣點就是以西班牙Tapas的表現形式來演繹新美式料理，主要的味形以下酒、搭酒為主要考慮，且每道菜式所用食材最多不會超過3種。

「愈簡單，其實愈難」，用有限食材演繹菜餚是當代國際餐飲業界的食尚，目的是讓食客可以更清楚的咀嚼、領略食材生而優越的「本味」與「本質」，不受過多浮誇與虛矯的炫技干擾。〈BOTTLESS非瓶〉菜單上舉凡〈醃漬鯖魚〉、〈馬鈴薯千層酥〉、〈芥蘭花〉、〈牛骨髓布蕾〉，以及〈法式甜甜圈〉、〈柚香豬肋排〉與〈杜丁香雞〉等菜餚，都是在此邏輯架構下詮釋演繹，主食材並不繁複龐雜，卻靠精準與精采賦味，幻化道道誘人酒餚。

〈BOTTLESS非瓶〉的甜點，擺出的也是直球對決的態勢，甜點女廚Catherine 與Eric和Han都是系出美國「新銳名廚搖籃」CIA廚藝學院，且在多家法菜名店歷練，這回來到〈BOTTLESS非瓶〉後以「老菜新解」策略賦予經典甜點新的表情，諸如〈猴子麵包〉、〈焦糖爆米花布丁〉或〈冰淇淋三明治〉，其實說來都是「２１世紀進化版老甜點」，非常耐人尋味。

( 工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康 )

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