創意抗疫？ 「吃」的熱托迪

Hot Toddy，是「熱威士忌+蜂蜜」，別名Hot Toddy，翻成中文叫「熱托迪」。這種飲料是西方人治感冒的偏方，所以你可以稱它是「老外喝的伏冒熱飲」。

最近，熱托迪很紅。因為，傳說英國有個人喝了熱托迪，治好了新冠肺炎。傳說，當然就是個傳說。經過查證，這傳說毫無根據，醫學專家更說：鬼扯！但，Hot Toddy仍成了飲食男女茶餘飯後的談資，並吸引了很多人好奇而嘗試。

傳統的熱托迪是用蘇格蘭威士忌加蜂蜜、熱水與檸檬汁調製，是「喝」的熱飲。不過，為搶話題與外賣外送餐飲商機，有文創旅店的大廚設計研發出一種「吃的熱托迪」，喜歡嘗新試奇的吃貨，可以比較一下「喝的Hot Toddy」與「吃的熱托迪」有何差異。但，切記，無論是喝的或吃的，都無法治新冠肺炎。

怕傳染，很多人不敢出門外食，美食餐飲外送外賣生意爆好，〈天成文旅-華山町〉餐酒館為滿足饕客需求，特別將超人氣的轟炸雞翅加以改良，於2/14日起推出外帶外送限定「寶比炸雞外帶分享餐」，六塊炸雞搭配瓶裝飲品1瓶，每桶只要$359元，以獨特的醃料、裹粉搭配特殊油炸工序，造就外酥內嫩，為讓消費者有更多不同風味體驗。

天成飯店集團主廚也特別自製三款不同風味的調味佐料，任君自由搭配品嘗。其中有一款醬汁就是「蜂蜜威士忌佐醬」，主廚以丁香、肉桂、胡椒、辣椒乾、花椒、月桂葉等多種香料搭配蜂蜜，再與威士忌調味，最後燒乾酒精，獨留濃郁香氣，讓食客搭配炸雞吃食，頗有創意。

除了炸雞，〈天成文旅-華山町〉餐酒館並另外推出了「肉醬千層馬鈴薯」，原價每份100元，如果搭配分享餐加購每份只要10元，吃貨可以試試。

為擴大銷售與外送範圍，天成文旅-華山町餐酒館與世貿國際會館雙館連賣，倘若選擇外送服務則以計程車外送到府，運費按跳表計算，消費者在家就可以嘗到「吃的熱托迪」了。

( 工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康 )

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