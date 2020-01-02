披餐廳外衣的暗黑廚房〈The Leaf〉開賣

台北內湖陽光街365巷一棟大樓的一樓新近開了一家很低調的餐廳，對面就是瑞光公園的大草皮，所以餐廳就名為〈The Leaf Bistro by the park〉。這餐廳有幾個特色：1.只有中午營業，晚上只接受預約，且必須包場。2.不標榜特定菜系，菜單上的菜式口味很國際。3.餐廳有70個座位，但後場廚房卻達350坪，不只是大，而是很大、非常大，且沒作業時乾淨得像「空廚」。不是「空空如也」的「空」，而是像極了專門供應機上餐食的「空廚」。餐廳的執行董事則是久違了的駐台知名德籍名廚麥可．溫德（Michael Wendel)。

麥可．溫德？是！就是曾任〈溫德德式餐廳〉廚藝總監，笑起來臉上大酒窩特別明顯的知名駐台德籍大廚麥可．溫德，他又「重出江湖」了。只是，這回他不再主攻德式餐飲了…。麥可說，作德國菜對他而言已是「過去式」，現在，他想做更有趣的事。

看好美食餐飲外送已不只是一股「食尚」，更在餐飲業界創造了沛然莫之能禦的剛性需求，於是，麥可與幾位企業友人合資開了〈The Leaf Bistro by the park〉，單看外場用餐區，它就是個酒館餐廳。殊不知，採「前店後廠」模式營運的這餐廳，不只看好外送餐飲後市搶進B2C市場，更已採OEM模式接受連鎖餐飲業者訂單，生產對方需要的菜餚食物，成功挺進B2B市場。

所以〈The Leaf〉其實是餐飲業的「新物種」，其業態也可以說是「披著餐廳或小酒館外衣的暗黑廚房」，可提供的服務功能很多樣。

暗黑廚房（Dark Kitchen)又稱「幽靈廚房」、「雲端廚房」或「虛擬廚房」。因餐飲美食外送崛起改變了不少現代人原本外食的消費習慣，使得「外食」成了「宅食」。就是看到此一「食代趨勢」，麥可和他的合夥人決定跨入此一市場，邊開餐廳、邊開雲端廚房，並由來台後曾在華膳空廚工作歷練的麥可負責產品研發與營運。

〈The Leaf〉的廚房什麼都能做，且不僅限於作菜，亦生產醬料、醬汁、高餅、麵包與餅乾等各式烘焙食品，以B2B模式專門供應給連鎖餐飲業者，或接受委託供應給獨立經營的餐廳。在B2C部份，則另外以〈The Leaf〉與〈Hotones〉等品牌，以不同產品分別跟不同的外送平台合作。

〈The Leaf Bistro〉目前只有中午營業，晚上只接受預約訂位，且基本消費必須3萬元起，人數則不限。一個人若預算1千元，等於30人才接，當然客人如果每人預算3千元，則10個人就開。這樣的營運模式倒不是雲端廚房忙不過來，而是因為內湖科學園區商圈屬性特殊，中午食人口很多，但到了晚上，在當地工作的上班族都回家或往市區跑，多數餐廳都來客數不足，所以麥可決定晚上不營業，除非有客人預約。

〈The Leaf Bistro〉 的菜單不限特定菜系，基本上什麼菜好吃就賣什麼菜，多數菜式都可供2人共食分享，且訂價算親民。如〈無花果沙拉〉每份295元，搭配義大利烤餅一起呈盤的〈中東鷹嘴豆泥佐義式烤餅〉210元，除沙拉一起呈盤的〈松露雞翅〉每份260元。

〈The Leaf Bistro〉菜單上的〈南洋薑黃椰奶鮮蝦燉飯〉是一道東西方口味融合的菜餚，煮燉飯的雞高湯內加了南洋薑黃與椰奶和花生，味道很獨特且與義大利米相融沒有違和感，燉飯中並搭配了藍鑽蝦、香菇、花椰菜與帕瑪森起司，每份280元。

〈回憶的豬排〉其實是〈慕尼黑酥豬排〉，麥可小時候很喜歡這道菜故名之。丹麥豬的豬排肉先用辣椒醬和芥末醬基礎調味後，沾了麵衣油煎，成菜後的形色味與著名的〈維也納炸豬排〉像極了，麵衣極薄且酥香微脆，豬排肉鮮嫩且帶著些許肉汁，味道與口感都好，一份385元。

〈The Leaf Bistro〉的秀廚有一窯烤爐，客人可以點食以〈瑪格麗特披薩〉作基底結合布拉塔起司烤製的〈Pizza布拉塔〉，享受單純的美味。而舖滿了芝麻葉、櫛瓜片、香菇、培根，並用酸奶作底醬的〈阿爾薩斯薄餅〉，除了topping用料豐富，那薄脆的餅皮更讓人欲罷不能。

〈The Leaf Bistro〉其實試營運已有一段時間了，只是或許因為低調且晚上不營業，所以知道的人不多。其實，這餐廳因面對瑞光公園大草皮，在此用餐感覺很輕鬆自在，且很適合親子家庭周末到此休閒兼用餐呢。

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