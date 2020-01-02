百貨熱銷年菜TOP3 佛跳牆、鯧魚鍋超人氣

百貨年菜預購部分商品有早鳥優惠，加上年關將近，近日買氣逐漸加溫，新光三越、遠東百貨、遠東SOGO台北店與天母店熱銷年菜前3名出爐，以名店、老店最討喜，擺上桌就有年味的佛跳牆、鯧魚鍋人氣最高。

名店老店受歡迎

新光三越上月6日起至今年1月8日預購年菜，近月來最受歡迎的年菜鍋物是嘉義名店「林聰明」砂鍋魚頭，新光三越獨家販售、採用鮭魚頭入菜，目前已全數被搶光，顯見超受歡迎；「阿美飯店」是超過60年的台南老字號老店，端出拿手的砂鍋鴨，與南門市場30多年老店「逸湘齋」的富貴無雙組都是今年初登場的老店，深具口碑，排2、3名。此外，「雙月食品社」郯瓏粉光蔘全雞、「成家小館」酸菜白肉鍋也是初登場的熱門款。

遠百年菜預購至1月29日，期間HAPPY GO卡友買指定商品單筆滿1500元送100元美食餐飲抵用券、買2件享95折。這次預購名店的名菜很搶手，尤以團圓寓意的湯品為人氣首選，前3名為食材嚴選的「鼎泰豐」豐腴白鯧鍋，象徵年年有餘；「六福」御品豐融佛跳牆承襲古早獨門配方，是年菜必備款；「越南東家」干貝美人雞以最新科技充氮保鮮技術可常溫保存，免冷凍、冷藏、無須使用防腐劑，保留黑羽珍珠土雞的肉質、色澤、口感。

SOGO泰式料理大好評

SOGO台北店和天母店共同企畫的「喜氣團圓報好年 好運年菜特輯」，嚴選22家中西式、特色餐廳的各式年菜預購至1月29日，其中以中式餐點最受歡迎，忠孝館「三合院」迎新春年菜，包含象徵全家團圓的全雞、福壽全都來的佛跳牆，受主顧客青睞；其次是復興館「新葡苑」2020新春團圓年菜，在佛跳牆外，還有蠔皇鮮鮑扣海參、干貝燉鳳凰，菜色豐富更添圓滿富貴；天母店「非常泰」泰夯饗經典，有清蒸檸檬魚、綠咖哩什蔬等泰式料理，有別於一般年菜，也受老饕推崇。(中國時報 郭家崴)

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