時序入秋，嬌蘭、Aesop與Jo Malone新香接力上陣。

嬌蘭計畫9月上市3款花草水語全新香氛：「薔薇之木淡香精」、「沉香柚木淡香精」、「煦木香草淡香精」，三款淡香精風格各異，並以不同的花調絮語將香氣從夏日延續入秋，也能聞到更深沉、隱士般的香調表現；如薔薇之木是以珍稀薔薇木的辛辣與土耳其玫瑰原精柔和，帶出成熟花香感；沉香柚木則以宗教中使用的沉香木搭配日本柚子，打理出彷彿禪宗一般的穩重智慧感；煦木香草則以尤加利樹與香草酊混合出充滿甜美又清新的香調，也是入秋後值得一試的味道。

Aesop發行數年的「虛實之境」終於迎來第六章完結篇，「虛實之境」首發於2021年，以米拉塞蒂、喀斯特、埃雷米亞做為首波主打，爾後陸續發表艾底希斯與格歐暮，前5款作品都很大程度的表達了實體與虛幻假象間的對照風格，並從這波對映之中的幻想催生出第六款作品－烏拉諾（Ouranon）。發想靈感由虛實之境的結束開始，並加入不少東方老子哲學的「出生入死」，意即強調出生是結束，死亡則是下一篇章的開始，頗有暗示下一部作品誕生的可能。

另外，Jo Malone在全球熱賣的英國梨與小蒼蘭終於推出全新成員－英國梨與甜豌豆香水（English Pear ＆ Sweet Pea Cologne），相較於上一支小蒼蘭的空靈香氣，新成員的味道更帶有圓潤飽滿的香甜味，加上其中白麝香基底，具獨特香氣。(中國時報 黃唯淯)

Aesop「虛實之境」最終章－Ouranon烏拉諾香水，50ml，5600元。圖／Aesop提供

嬌蘭全新花草水語系列，左起煦木香草淡香精、薔薇之木淡香精、沉香柚木淡香精。圖／嬌蘭提供

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