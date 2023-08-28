電影與腕表向來關係密切，腕表界流傳不少因電影而大賣的經典腕表，蔚為傳奇。近期上映的競賽動作電影《GT：跨界玩家》中，出現泰格豪雅（TAG Heuer）出席Monaco系列賽車表；Netflix電影《攻心諜戰》的女主角蓋兒加朵（Gal Gadot），也多次佩戴宇舶（Hublot）的Big Bang e智能腕表亮相；漢米爾頓（HAMILTON）更為佳片《奧本海默》中的角色提供自家骨董表，都讓人為之驚豔。

《GT：跨界玩家》×泰格豪雅

泰格豪雅最為人熟知的Heuer Monaco系列賽車表，與賽車運動電影有著深刻的聯結，曾在70年代因電影《Le Mans》中因男主角史提夫麥昆佩戴它入鏡而暴紅，如今在8月23日上映的競賽動作電影《GT：跨界玩家》中，泰格豪雅再度亮相登場，更添佳話。

《GT：跨界玩家》改編自真人真事，一隊原本不被看好的車隊，在電競玩家、失意車手和專業經理的聯手合作下，跨界參加精英賽車，男主角亞契馬德維（Archie Madekwe）飾演困境中求生存的電競玩家，從虛擬的電競世界，轉而挑戰現實中時速320公里狂飆的賽車，奧蘭多布魯（Orlando Bloom）則飾演勇敢挑戰創意的車隊經理，以破釜沉舟之志完成夢想，在片中佩戴泰格豪雅Monaco賽車表，為戲中人設更增添復古風情。

泰格豪雅Monaco自動計時腕表，25萬2400元。圖／TAG Heuer提供

《攻心諜戰》×宇舶表

Netflix電影《攻心諜戰》新近上線，由「神力女超人」蓋兒加朵擔綱主演，她在劇中飾演女特務，猶如女版007與《不可能任務》伊森韓特的綜合體，上山下海展開救援行動，她在海報和劇中佩戴宇舶表（HUBLOT）Big Bang e智能腕表，與她在劇中機智聰穎的形象完美結合。

Big Bang e智能腕表目前已是第三代，有44mm拋光黑陶瓷和拋光白陶瓷兩種選擇，蓋兒加朵在戲中佩戴的正是大表徑黑陶瓷款，陽剛味十足，與她帥氣的裝扮十分相襯。Big Bang e智能表採用精密加速感測器計算步數、跑步速度和樓梯爬升，可提供更準確的運動數據，加裝特殊陀螺儀可判斷配戴者手腕方向和姿勢，提升導航、運動模式的自動切換功能精確度，麥克風與揚聲器可降低風聲噪音，提供清晰通訊品質，無需取出手機就能接聽電話、發送語音訊息，並可透過Siri或Google Assistant發送語音指令。

電影《攻心諜戰》中蓋兒加朵飾演女情報員，佩戴宇舶BigBang e智能腕表。圖／Netflix提供

宇舶表第三代Big Bang e智能腕表。圖／HUBLOT提供

《奧本海默》×漢米爾頓

由克里斯多夫諾蘭執導拍攝的暑假熱門強片《奧本海默》，為了忠實呈現30年代與二次大戰後的復古氛圍，特別委託漢米爾頓為電影中奧本海默、妻子凱瑟琳和美國陸軍中將格羅夫斯等三位角色尋找合適的腕表，並精準詮釋片中人物角色個性與風格。

漢米爾頓熱衷電影藝術，被譽為「好萊塢電影腕表製造商」，曾在500多部電影和電視節目中亮相，如票房熱門電影《星際效應》、《絕地救援》等，但多數是專為電影角色設計的全新腕表，這回漢米爾頓參與《奧本海默》的演出，提供6款骨董表供戲中主角人物佩戴，有不少是來自世界各地骨董表玩家的收藏，多是30與40年代的骨董表，慎重其事的態度，讓角色更加寫實。(中國時報 陶福媛)

漢米爾頓為如實呈現電影《奧本海默》的復古氛圍，特別從藏家手中商借骨董表。圖／環球影業提供

電影《奧本海默》中演員佩戴的骨董表，出自漢米爾頓。圖／環球影業提供

漢米爾頓Military Ordonance骨董表。圖／HAMILTON提供

漢米爾頓Piping Rock骨董表。圖／HAMILTON提供

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