鳳小岳穿Stefano Ricci紳士風

鳳小岳是演藝圈的優質型男，不但擁有超高顏值與完美身材，且是溫柔寵妻、耐心帶娃的好爸爸。最近為了宣傳新專輯《柒》，鳳小岳接受本報邀請進棚拍攝義大利男裝精品Stefano Ricci時尚專題，身穿米白色棉麻針織外套、手持巴拿馬草帽，在鏡頭前流露貴公子的紳士品味。

演歌劇展現金嗓

以電影《九降風》、《艋舺》出道的鳳小岳，可說是「被演戲耽誤的歌手」，這些年來他從未間斷過音樂創作，陸續為電影配樂吉他伴奏、或與其他歌手合唱等，但多半是小型音樂創作，直到今年鳳小岳參與《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇演出，在劇中不僅要演，還要彈吉他兼歌唱，展現令人驚豔的金嗓歌喉，如今又將在明（4）日推出個人專輯，正式轉戰歌壇，轉型成為歌手。

「從小家裡就沒有電視，現在有了自己的家庭，還是沒有電視，因此音樂就成為我人生不可缺少的元素。」鳳小岳笑說，平日在家彈吉他、唱歌是他最大的娛樂，就連出國旅行也要帶著吉他，如今7歲的兒子「小木耳」也受到他影響，愛聽90年代的搖滾音樂、打爵士鼓，「玩音樂」就成為父子倆相處時的快樂時光。

主打歌陣容堅強

為了一鳴驚人，首波主打歌《風車》不僅由搖滾天王伍佰填詞，還邀請金曲最佳製作人韓立康、金曲最佳專輯製作人獎陳建騏、金曲最佳作曲人瑪莎、金曲最佳樂團落日飛車主唱國國、詩人李格弟攜手合作，製作團隊陣容堅強，更重要的是兒子「小木耳」也參與MV的演出，以行動力挺老爸，這也讓鳳小岳特別感到窩心。

位列世界頂級西裝品牌前5名的義大利精品Stefano Ricci，以採用頂級奢華布料和剪裁著稱，一件量身訂製西裝要價逾5萬美金，是各國元首、歐洲貴族與企業家的愛牌，如國際聲樂家安德烈波伽利、亞馬遜創辦人貝佐斯、美國彭博創辦人布隆伯格都是粉絲。今年Stefano Ricci春夏男裝以航海為主題，鱷魚皮或麂皮防風夾克、純棉或毛呢帽T，搭配休閒褲或百慕達短褲，充滿優雅閒適的義式風情，是航海冒險或遊艇度假不可缺少的時尚裝扮。(中國時報 陶福媛)

鳳小岳推出個人新專輯《柒》，轉戰歌壇成為歌手，身穿義大利Stefano Ricci春夏男裝，詮釋航海度假風情。攝影／JOJ PHOTO‧圖片企畫／中時娛樂‧場地提供／町記憶旅店

義大利男裝精品Stefano Ricci針織休閒西裝外套，11萬6000元。圖／Stefano Ricci提供

義大利男裝精品Stefano Ricci麂皮布勞森外套，24萬1000元。圖／Stefano Ricci提供

義大利男裝精品Stefano Ricci麂皮樂福鞋，4萬元。圖／Stefano Ricci提供

義大利男裝精品Stefano Ricci鱷魚皮帶，9萬元。圖／Stefano Ricci提供

義大利男裝精品Stefano Ricci巴拿馬帽，3萬2000元。圖／Stefano Ricci提供

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