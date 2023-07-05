娜塔莉波曼巴黎展笑顏

時尚總是能帶來好心情。奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）受到芭蕾舞者老公班傑明米爾派德（Benjamin Millepied）出軌影響，飛往巴黎看高級訂製服大秀，她以品牌白色印花小禮服，打理出充滿奢華自信的看秀造型，離開背板區立刻從冷豔轉成笑顏，以服裝與表情傳達自己不受事件影響的訊息。

66套華服飄逸

娜塔莉與老公結婚11年，雖有出軌風雨，但也被傳兩人仍努力修補關係。而在《天能》、《星際異工隊》中表現亮眼的女演員伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）也以優雅的黑白色造型現身，也完美演繹了Dior最經典的兩個原色系列。

而Dior本季發表的秋冬高級訂製服日前於巴黎羅丹美術館盛大展演，66套華美服裝均由創意總監Maria Grazia Chiuri打造，她以過往古希臘、古羅馬神話中女神（Goddess）為靈感，為現世的服裝打理出壯大而又華麗的服裝結構，如同古希臘文學《伊利亞特》中那些神靈的飄逸形象，均在此大秀中杳然而至。

身高190公分的伊莉莎白戴比基，一現身就成為秀場上焦點之一。圖／Dior提供

Dior 2024秋冬高級訂製服大秀，可以看見精緻的服裝細節與布幔的完美搭配。圖／Dior提供

長袍細節帶仙味

許多古典時期的服裝技法，如包含長袍、荷葉邊下襬、斗篷與披肩等作品，均成就且豐富Dior本季服裝細節，服裝也以純白、米白金色、金鑲、銀飾、古典黑等色系呈現，更帶有仙味；大秀同時也與藝術家Marta Roberti合作，由她設計伸展台上的自然景致布幔，為的也是呼應古典神話時期，女神的降臨必伴隨著各種神靈動、植物，而這些布幔上的圖樣均由人工手縫製與彩繪，相當具有藝術性。(中國時報 黃唯淯)

紗質長裙與手工串珠流蘇，打造出Dior高級訂製服特有的生命力。圖／Dior提供 如同古羅馬女性的斯托拉服裝，內裡的金線刺繡打造出高級訂製的不凡。圖／Dior提供

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