愛馬仕（Hermes）發表2024夏季男裝時，用了「夏日」這個詞義表達了品牌對服裝的訴求與想法。每個人對熱這件事的定義很模糊，體感上的熱和視覺上的熱並不一致，品牌創意總監Veronique Nichanian就以打造出輕薄通風又透氣的夏日男裝為主要核心理念，大秀一開場就能看到鏤空背心與鏤空提包，服裝再增添罩衫打理出層次。

輕薄多層次穿搭

要知道愛馬仕是最擅長處理層次的專家，而一般衣物因為有其厚度，多層次的Layering Outfit容易顯得臃腫不堪，而愛馬仕透過自家工藝技術，不斷地將皮革削薄、織品厚度減半、開發全新科技布料，諸如橡膠小羊皮、褶皺棉、府綢棉等材質的應用，讓多層次的造型搭配在愛馬仕服裝上可以被完美實現，絲棉描圖紙材質更是輕薄透光，做為夏日穿搭的服裝可說滿分。服裝剪裁以方正建築為靈感，打理出如H型剪裁的線條輪廓，短褲、短版風衣、科技材質長袍等服裝成為對抗溽暑的聖物，輕薄材質的服裝在身上顯得生動，也打造出愛馬仕心中完美的夏日男人模樣。

曬痕、印花打造配件

配件同樣以盛夏做為靈感，Haut a Courroies（HAC）包身將鎖頭痕跡印在包上，打造出類似曬痕的設計，成為秀上焦點；Garden Party包則以Dancefloor au Faubourg印花加身，打造童趣可愛的夏日氣息；皮鞋以皮革拼接製成，並打造成涼鞋模樣；亦有可雙面穿戴的漁夫帽，採用防潑水Toilovent科技材質製成，遇到夏日滂沱大雨也不用擔心，也助於打理出滿分的夏日瀟灑男性造型。(中國時報 黃唯淯)

薄到近乎透光的布料材質，展現了愛馬仕除了皮革外，織品工藝技術同樣驚人。圖／Hermes提供 輕薄與鏤空的網眼上衣搭配，打造出層次感豐富又不悶熱的夏日造型。圖／Hermes提供 衣服輕薄外還有些許反光，也帶來一絲低調的奢華感。圖／Hermes提供

全新HAC包款結合幽默的鎖扣曬痕設計，馬上引起網友高度討論。圖／Hermes提供 以夏日做為靈感，愛馬仕夏季男裝充滿了強烈的「光感」。圖／Hermes提供 Garden Party將Dancefloor au Faubourg印花「請上身」，效果意外地好。圖／Hermes提供

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