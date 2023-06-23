手機系統檢測身心護健康

請留意你的手機系統是否需要更新。Google和Apple均推出新的作業系統，其中健康檢測功能的提升，對用戶十分有用。

Apple今年秋天提供更新的iOS 17讓iPhone更加個人化，使用更直覺，其中「健康」App提供全新心理健康功能，使用者可以輸入每日的心情和某些時刻的情緒，進行憂鬱和焦慮評估，並取得適用於他們所在地區的資源。此外，將觀看裝置的距離拉遠，可以幫助兒童降低近視風險，並且讓成人使用者較不容易數位用眼疲勞。

Google推出全新的Pixel功能，其中包含7項Pixel手機和5項Pixel Watch新功能更新。Pixel手機上的Google助理幫你開啟緊急分享功能，或是開啟特定時間範圍的安全檢查，例如晚上外出跑步時，你可以說出：「Ok Google，設定30分鐘的安全檢查。」如果在設定的時間到達後，沒有回應安排好的安全檢查，系統就會通知你的緊急聯絡人，並分享你的即時位置給對方。

原本Pixel手機的車禍偵測功能，透過功能更新，當使用者遭遇嚴重車禍時，Pixel上的車禍偵測除了會通知緊急服務外，還會跟手機中所設定的緊急聯絡人分享使用者的即時位置和通話狀態。（車禍偵測功能目前只在部分國家/地區推出，且僅支援某些語言，且須在具備網路連線和其他要素的情況下才能使用）。另外，Pixel手表的新功能中，能透過血氧偵測（SpO2）查看血氧濃度，因為血氧濃度可能會影響睡眠品質。(中國時報 古明弘)

Apple推出全新iOS 17作業系統，iPhone透過更新，能做簡單的心理健康評量。圖／Apple提供 更新後的Pixel手表，能透過SpO2血氧監測功能掌握睡眠時的血氧變化。圖／Google提供

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