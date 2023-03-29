江美琪婚姻事業兩得意

演唱事業一帆風順、擁有幸福家庭的江美琪，以往曲風多半以悲情失戀情歌居多，最近發行新單曲〈想在你的懷裡躲雨〉，是少見甜美輕快的曲子，青澀簡單的愛情，多少也反映她內心的心境，因為同樣是音樂人的老公林振益，真得是可以讓她雨中依靠、給她安全感的男人。

夫妻倆都是音樂人，既是生活的伴侶，也是事業的夥伴，爭吵衝突難免，還曾被好友傳出「吵到差點要離婚」。但江美琪笑說，夫妻倆吵得凶，但吵完就會沒事，因為是一家人，「他是我最信任的人，在他面前我很自在舒服，可以有話直說、直接溝通，不必隱藏情緒，吵完後心裡就會舒坦很多，很多心裡的糾結也釐清楚了。」

長裙搖曳生姿

與老公結婚以來吵最凶的一次，是在演唱會前夕，擔任音樂總監的老公要她丟掉提詞機，她不肯，擔心在台上忘詞，會成為大家的笑柄，在歌唱生涯留下汙點，兩人因為對音樂的詮釋與考量立場不同，大吵一架，她氣得揚言「我不唱了，演唱會取消好了！」威脅，老公也不肯退讓安慰。

「若是其他人是音樂總監，應該會好言相勸、連哄帶騙吧？！但他就是不肯。」江美琪笑說，後來冷靜下來，她還是聽了老公的建議丟掉提詞機，結果在演唱會上她因沒提詞機可看，表情更自然，唱起來更加忘我，也更有感情，證明老公的決定是對的。

江美琪進棚拍攝Max ＆ Co.時尚專題，一套是可愛英倫風的粉紅人字格紋長裙，充滿青春氣息，另一套則是斑馬波浪紋長裙，波浪隨身體的律動，更加搖曳生姿。（中國時報 陶福媛）

Max & Co.西西里玫瑰襯衫，1萬4600元。圖／Max & Co.提供 Max & Co.西西里玫瑰細肩帶洋裝寬褲，1萬6300元。圖／Max & Co.提供 Max & Co.西西里玫瑰寬褲，1萬3900元。圖／Max & Co.提供

歌手江美琪最近發行新單曲〈想在你的懷裡躲雨〉，風格甜美，反映她內心的心境，穿Max & Co.斑馬紋洋裝2萬8900元。圖／JOJ PHOTO攝 歌手江美琪與老公林振益都是音樂人，夫妻倆是事業與家庭的夥伴，穿Max & Co.人字格紋洋裝1萬5300元。圖／JOJ PHOTO攝

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