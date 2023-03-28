楊祐寧裸穿西裝肌情誘惑

FERRAGAMO日前於MoNTUE北師美術館舉辦2023春夏系列預覽會，特別將春夏秀場磅礡紅沙重現在美術館內，並邀請藝人楊祐寧、陳庭妮、李沐、范少勳等人搶先觀賞，其中楊祐寧中空單穿西裝外套，隱隱約約地秀出腹肌、胸肌十分性感，他透露「這套西裝很適合參加典禮，因為剪裁很修身、加上有著硬挺的材質，會讓人更有氣勢的感覺。」不過卻不適合和老婆約會，「這樣太性感了。」可能怕老婆招架不住。

范少勳藉工作回歸時尚

同樣走性感路線的還有陳庭妮，相較於楊祐寧的中空「大性感」，陳庭妮選穿平口透紗馬甲搭配西裝褲，胸前的透紗設計若隱若現、貼身的剪裁貼合身體曲線，俐落不失性感的模樣讓她自己十分滿意，並透露「褲裝讓女生有行動力也很方便，約會也可以穿這樣啊！」升格人父後首度現身時尚場合的范少勳則表示平時因要照顧女兒不特別打扮，「穿著都已可以背背巾方便的服裝為主。」藉著工作之便回歸時髦的自己。

FERRAGAMO向好萊塢致敬

2023春夏系列為品牌創意總監Maximilian Davis上任後交出的第一張成績單，他以過去品牌與好萊塢的深刻連結為題向好萊塢文化致敬，除透過大量翻閱品牌檔案庫重新定義品牌元素，重新定調「FERRAGAMO紅」、復刻1988年經典的WANDA手袋、用品牌經典符碼Gancio設計而成的ELINA立體造型跟鞋，還有以創辦人Salvatore Ferragamo先生為瑪麗蓮夢露親手縫製的「紅水晶鞋」打造的Mini Wanda包等外，也融入不少Maximilian Davis的個人生活經歷，如展場中的紅沙、由紅沙塑造的蜿蜒曲線、部分單品的藍色漸層，皆與他出生地加勒比海文化息息相關，在倫敦時尚學院就讀的經驗也讓他在本季男裝中增添英倫元素，如展場中所展示的黑短版皮夾克，運用品牌自豪的皮革打造，多口袋的設計、可拆卸式的帽子等元素，則增添機能感與現代時尚迷喜愛的機能服飾接軌，為這擁有近百年歷史的古老時裝屋帶來全新的氣息。(中國時報 林欣儀)

FERRAGAMO黑色長版WANDA，8萬4900元。圖／FERRAGAMO提供 FERRAGAMO紅色低跟魚骨細帶涼鞋，3萬7900元。圖／FERRAGAMO提供 FERRAGAMO黑色多口袋斜背包，7萬2900元。圖／FERRAGAMO提供

陳庭妮透露約會穿褲裝可以增加約會時的行動力，黑色透紗裝飾馬甲洋裝92900元、黑色高腰長褲3萬9900元、黑色魚骨細帶涼鞋3萬7900元、金色手鐲晚宴包3萬9900元、金色寬版鏤空手環3萬4500元、金色鏤空耳環1萬4500元。圖／FERRAGAMO提供 李沐出席FERRAGAMO活動，白色絲巾帽飾迷你洋裝73900元、藍色立體造型跟鞋45900、藍色手提包62900元、不對稱鏤空金色手鐲1萬6900元、金色窄版手鐲97900元。圖／FERRAGAMO提供

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