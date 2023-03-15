李李仁時尚ICON是女兒

日前藝人陶晶瑩於臉書上直指老公李李仁有了兩個「小三」（女兒和愛犬），久違昨現身時尚場合的李李仁也是三句不離他們，事前他為品牌拍攝多組形象大片，李李仁笑容燦爛地表示「（女兒說）我穿哪一套都很帥！」

活動當日恰逢白色情人節，經提問才意識到說：「那我就回家等看看有什麼小驚喜！」對於近期陶晶瑩回歸主持他直言相處時間變少，再加上孩子大了不需要跟前跟後，老夫老妻的狀態幸好有兩隻小狗維繫家庭生活，「很像回到以前照顧小孩，很多事情可以討論，這也是很好的夫妻相處樂趣。」

荳荳學打高球

此次出席J.LINDEBERG 2023春夏系列上市活動，李李仁以鑽石圖文印花Polo衫搭配機能性西裝褲亮相，大讚品牌的高爾夫球系列穿起來無負擔，「好穿又時髦，活動上也很方便。」他透露愛女荳荳近期也在接觸高球運動，且進步神速讓他教學很有成就感，在高球時尚上「我應該會直接帶來專櫃讓她自己挑。」

李李仁說平時並不會特別限制女兒的穿搭，反倒是他近期的穿衣哲學都是找女兒討教的，「之前去LA的時候，女兒還特別帶我去一個韓國男團的快閃店購物。」並在該店內購入情侶衣、項鍊，「女兒傻瓜」的他甚至透露，自己最近正在學大客車駕駛，因女兒希望可以走到哪睡到哪，再加上小時候十分崇拜大客車司機，因此決定為自己圓夢，希望有天可以開著露營車帶著全家人一起出遊。

4款印花系列

本季品牌以大自然為靈感，推出4款兼具時髦玩味的印花系列，顏色繽紛鮮明但在設計方面卻力求簡單具設計感，品牌運用大色塊拼貼、染色、水洗、紮染、針織平織緹花等工藝呈現趣味性的圖騰，彰顯北歐時裝的風格與魅力。

另外品牌還推出「都會商務」風格的服裝，將傳統西裝改良以因應現代生活的各式場合，如運用方便活動的彈性面料、適合台灣悶熱氣候的涼感機能面料等等，全系列包括成套獵裝、襯衫、長褲以及Polo衫等，橫跨商務休閒風格滿足大眾的日常生活需求。(中國時報 林欣儀、林淑娟)

J.LINDEBERG撞色涼感紡絲針織Polo衫，5980元。圖／J.LINDEBERG提供 J.LINDEBERG斑馬迷彩緹花長袖Polo衫，8480元。圖／J.LINDEBERG提供

J.LINDEBERG機能涼感彈力獵裝，1萬2980元。圖／J.LINDEBERG提供 J.LINDEBERG抗菌抗皺商務襯衫，5480元。圖／J.LINDEBERG提供

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