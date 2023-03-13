電競掌機在手3A大作隨時玩

繼Steam Deck、Logitech G CLOUD在台推出雲端遊戲掌機後，AYANEO台灣獨家總代理「海豹國際」也宣布將於明（14日）進行「AYANEO 2」無邊框電競掌機首發預購，此機採用Windows作業系統，號稱是最高規格掌機，幾乎所有PC上的遊戲，甚至是3A大作都能運行，從此玩家也不用多帶一台又大又重的電競筆電出門，一台輕巧掌機即能走到哪、玩到哪。

AYANEO 2可是全球第一台7吋IPS FULL HD無邊框電競掌機，搭載sRGB色域高達135%的IPS FULL HD觸控螢幕，CPU也採6奈米製程技術打造的8核6800U APU，顯卡則為RDNA2架構，相較同級Intel CPU效能提高32%，而且搭載原生Windows系統，還能依照個人喜好運用MOD以及修改器，就像是一台微型電腦一樣，就算是3A大作，像《霍格華茲的傳承》、《艾爾登法環》等運作需求率較高的遊戲也能流暢運作。

AYANEO 2更獨創「霍爾電磁感應」搖桿與扳機，以非物理接觸設計，搖桿操作圓滑無死角、不飄移，減少磨損及灰塵問題，加上自由掌握鍵程7.5mm，按壓力度精準度高達0.9mm，還能設定全或半自動連發，不過對比Steam Deck有多了R4、R5及L4、L5按鍵，因此更受國外玩家的喜愛，更能讓玩家完美控制各種操作。

另外對比起669g的Steam Deck，以及僅463g的Logitech G CLOUD，AYANEO 2重量雖為680g，但體積卻比Steam Deck小上許多，在續航力及快充上更擁有50.25Wh電量及快充功能，基本功能與Steam Deck相近，也能透過軟體與Xbox或PlayStation遠端連結遊玩，但AYANEO 2就多了Windows系統，因此效能也更大。

在訂價與規格上，AYANEO 2頂規可達到32GB＋2TB，也能外接擴充容量，但訂價高達3萬9900元起，Steam Deck則採16GB＋最低64GB的容量，同樣支援高速MicroSD卡插槽擴充容量，不過價格相對親民，2萬1980元即能入手512GB高速NVMe SSD版本，至於Logitech G CLOUD則是4GB＋64GB，最大支援容量1TB外接擴充，玩家們能從個人需求及價格上來選擇入手掌機。(中國時報 石欣蒨)

Steam Deck共推出了3種規格的機型，包括64GB eMMC、256GB NVMe SSD、512GB NVMe SSD，定價1萬3380元起。圖／Steam Deck官網 Logitech G全新的「Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機」，定價1萬1990元。圖／Logitech G提供

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