腕表愛飛行 浪琴百年靈 制霸空中

PILOT MAJETEK經典復刻飛行表於9點鐘方位標示「1935」的紀念飾板，為浪琴表第一代MAJETEK飛行表的誕生年分，具備10巴（100公尺）防水深度，1935年表款的表圈與搭載標誌的水晶鏡面會一起轉動，為提升防水性，新表款的藍寶石水晶鏡面固定不動。

Navitimer B01限量747只

百年靈與波音747客機合作的Navitimer B01波音747限量聯名表，則是向波音747革新商業航空創舉致敬，舒適平穩且寬敞的機艙設計，提供最大的載客量和長途飛行的可能性，波音747保持全世界載客量最高的飛機紀錄長達37年，直到2007年才被A380打破。

隨著波音公司交付最後一架747，百年靈推出特別版Navitimer B01波音747限量聯名表，限量發行747只。百年靈執行長喬治克恩（Georges Kern）：「波音747為天空帶來了時尚，就像這款改變遊戲規則的Navitimer腕表，為精通時尚的表迷帶來了航空精神。」

全新Navitimer Boeing 747限量聯名表在12點鐘位置設有AOPA標誌，源自飛行員計時碼表的傳統，表盤色調呼應波音747的調色板，底蓋刻有「One of 747」和「The Original Jumbo Jet」字樣。(中國時報 陶福媛)