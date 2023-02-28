PS VR2開箱！真正的沉浸式臨場感體驗超讚

喪屍撲上身 登高會腳軟

PS5玩家期待已久的PS VR2終於在上周推出，中國時報搶先體驗全新的PS VR2。過去PS VR最引人詬病的莫過於多條線的連結、重量等問題，頭戴式裝置沒有上掀設計更讓玩家覺得不方便。這回，Sony已聆聽消費者意見，PS VR2不僅採單一線路、輕量化設計，更加入透視模式的按鈕。這次體驗選擇首波支援PS VR2的《地平線山之呼喚》及《惡靈古堡 村莊》兩款遊戲，分享記者個人體驗心得。

PlayStation終於推出了全新的PS VR2，較上代輕量化的設計、改成單一線路連結，以及升級的透視模式，讓玩家更投入。圖／石智中攝

惡靈古堡 村莊

《惡靈古堡 村莊》雖然上市已久，但PS VR2怎麼能少了這種充滿刺激、恐怖氛圍的遊戲，而且此次推出的VR版本更加入如靶場、VR挑戰等模式，且使用道具時都要實際操作，例如使用槍具時就要擬真的抽槍、裝卸彈匣、上膛，才能進行射擊，相信喜愛FPS遊戲的玩家會非常開心。另外也因著VR模式搭配360度音效體驗，玩家不僅更能聽聲定位，還能因為聽到腳步聲等而增加緊張感，當喪屍撲過來時也更有臨場感，的確是非常不錯的體驗。

《惡靈古堡 村莊》不僅僅新增了VR模式，更加入了靶場、VR挑戰等模式，在使用槍具時還有擬真的抽槍、裝卸彈匣、上膛及射擊的體驗。圖／翻攝遊戲畫面

首波支援PS VR2的遊戲當然少不了充滿刺激感的《惡靈古堡 村莊》，戴上耳機後感受360度的聲效，除了增加恐怖感外，更有親身在與喪屍打鬥的感覺。圖／翻攝遊戲畫面

地平線山之呼喚

Sony自家遊戲《地平線山之呼喚》的VR版本，因為遊戲中需要攀山涉水，所以大部分的時候都像真的成為攀岩高手一樣，要跟著手部動作來攀爬，射箭也是，需要玩家從背後抽弓與箭、拉弓，再以第一視角進行射擊。遊戲中還有像拿起樂器來玩耍，又或是撿起食物來吃的小細節，更重要的是，因VR的360度全景觀，更能享受3A大作裡的壯闊視野，當「站」在高處往下看時，就算沒有懼高症的玩家也會有腳一軟的感覺，是一款能夠充分體驗沉浸式的大景遊戲。

以《地平線山之呼喚》體驗全新的PS VR2，戴上頭戴式裝置後，即能看到這款3A大作帶來360度壯闊的景觀，手指還能做出不同變化（見圖畫面左方），相當有趣。圖／石智中攝

試玩心得

整體來說PS VR2的確比上一代更佳，需要用到的空間也沒有想像中大，特別是多項模擬攀岩、射擊的遊戲，在日常生活中難以實踐，但卻能在遊戲中好好體驗，但建議會3D暈的玩家遊玩時間不要太久，因為視角轉換太快、太多次時，的確會有3D暈或想嘔吐的感覺，而且頭戴式裝置雖然已輕量化，但仍有一定重量，所以玩一段時間就需要休息，不過整體來說，喜歡超沉浸式臨場感的玩家千萬不要錯過。

(中國時報石欣蒨)

在使用全新的PS VR2時，玩家需要先設定遊戲空間，透過頭戴式裝置來掃描環境、以建立出安全遊玩的空間，同時也支援眼球追蹤功能。圖／石智中攝

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