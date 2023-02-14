ØZI演唱會門票秒殺 戴雷達表101獨賣款

ØZI在2023年一開春就有好成績，個人專輯《ADICA》（After Dark,I Come Alive）正式問世，個人演唱會也將在3月4日於台北流行音樂中心登場，門票一開賣不到5分鐘就售罄，讓他安心不少，「其實這一年我很焦慮、很迷惘，不斷地尋找自我，直到現在才有重生的感覺。」

直達創作事業巔峰

才華洋溢的他於2017年出道，在網路發布首支單曲MV《天堂島》點擊率已直逼700萬，備受歌壇矚目，隔年推出個人《ØZI:TheAlbum》，當年就一口氣入圍金曲獎6個獎項，並一舉拿下最佳新人獎。成功來得太快，讓他一舉就直達創作事業的巔峰，反倒讓他焦慮不已，深怕萬一踏錯了一步，就會墜入萬丈深淵。

這幾年ØZI創作能量不斷，但變得更加沉潛、不愛出門，為了釐清思索內心複雜的情緒，他更渴求獨處，希望擁有更多與自己相處的時間，尤其是去年一整年，更是他的黑暗的1年，有如人間消失了一般，「這些年我一直輸出能量，有點累了，去年1年我決定閉關休息，好好為自己充電。」今年，他以重生之姿再度崛起，演唱會與專輯《ADICA》同步進行，距離他在2019年的個人首場演唱會《LOST IN PARADISE天堂中迷航》，足足相隔了4年。為此他在自己後頸以刺青的方式刺上「ADICA 」幾個大字，記錄自己邁向人生的另一個階段。

將採取沉浸式表演

為了宣傳演唱會與新專輯，他受邀進棚拍攝雷達表（RADO）時尚專題，在鏡頭前展現走出黑暗、彷若重生後的他，透露《ADICA》演唱會將會採行沉浸式的表演方式，他會走入觀眾席中與粉絲互動，也會融入舞蹈，還會彈吉他，「把我會的十八般武藝全都拿出來！」ØZI佩戴雷達表慶祝台北101店全新開幕的旗艦級Captain Cook庫克船長鏤空限量表，是台北101旗艦店獨賣款，另一款則是Captain Cook庫克船長300米青銅Chronograph自動計時碼表，是喜歡收藏青銅表的表迷最愛。(中國時報 陶福媛)

ØZI的《ADICA》演唱會將在3月4日於台北流行音樂中心登場，門票一開賣不到5分鐘就已售罄，讓他安心不少，佩戴雷達表慶祝台北101店全新開幕的旗艦級Captain Cook庫克船長鏤空限量表帥氣入鏡。攝影／JOJ PHOTO‧圖片企畫／中時時尚‧服裝提供／FENDI 雷達表慶祝台北101店全新開幕的旗艦級Captain Cook庫克船長鏤空限量表，14萬3300元。圖／RADO提供 雷達表Captain Cook庫克船長300米青銅Chronograph自動計時碼表，搭配皮革帶表，14萬1600元。圖／RADO提供 雷達表Captain Cook庫克船長300米Chronography自動計時碼表，不鏽鋼表帶，11萬9900元。圖／RADO提供 雷達表Captain Cook庫克船長300米青銅Chronograph自動計時碼表，搭配NATO織帶表帶，14萬1600元。圖／RADO提供

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