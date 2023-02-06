新耳機實測 讓你不再選擇困難
年假雖然已經結束一周了，但相信不少上班族與學生都還沒收心，工作、學習時都沒有精神的話，那就靠著耳機帶來喜歡的音樂，振奮一下心情吧！此次將介紹4款不同方向與類型的耳機，包括蘋果的AirPods Pro2、三星的Galaxy Buds Pro2、Bose的QuietComfort消噪耳塞 II及Nothing Ear（stick），從佩戴舒適度、聆聽體驗、通話收音等各方向實測，讓消費者能選擇新一年上班、學習時的好夥伴。
Part1／AirPods Pro2 給予360度的音訊享受
佩戴舒適度 入耳式設計的AirPods Pro2帶來全新的XS尺寸耳塞套，還搭配有耳塞套服貼程度測試，可方便使用者選擇適合的尺寸，只要佩戴適當的耳塞套，不管怎麼跑步躍動都不會掉落，就算開啟降噪功能，也不會覺得耳朵有悶塞感，對於耳形特別窄小的使用者來說，個人覺得是最舒適的體驗。
聆聽體驗 AirPods Pro2主打蘋果生態圈使用者最方便的耳機，打開即能連上耳機，雖然音質上還不到專業的聆聽體驗，只簡單提供音訊調整平衡，或以選擇不同程度的音域選項，但基本聆聽音質還是水準之上，不輸他牌。全新的適應性通透模式除了會自動降低環境中的高音頻聲音外，還有「個人化空間音訊」功能，帶來360度音訊享受，更能在觀看影片時明顯感覺到空間感，同時降噪也非常有感，而且在耳機柄上還新增了輕輕向上下滑動即能快速調整音量的功能。
通話收音 過去AirPods系列常被使用者抱怨通話收音品質，新一代AirPods Pro2感覺就有稍微升級，但如果在吵雜或高音頻的環境中，像搭捷運或路上通話時，仍是環境音比人聲大，此時就可以善用麥克風模式中的「語音隔離」選項，即能把背景音隔離，但有時候就會有收音斷斷續續的狀況，使用者可就狀況來決定。
Part2／Galaxy Buds2 Pro 支援Hi-Fi高保真音質
佩戴舒適度 Galaxy Buds2 Pro的佩戴方式跟一般耳機不一樣，真如其名「Buds」般像豆子一樣圓潤的入耳式耳機，包裝內也附上另外兩個尺寸的耳塞套，方便使用者更換，同樣有耳機貼服程度測試，以確保享受最佳的音質與降噪效果，而且體積也比上一代縮小15％，搭配升級版風向氣流技術，更有助於舒緩耳道氣壓，減少不適感，不過記者實測，因個人耳型較小，佩戴久了會開始有不適感，也比較容易掉落，建議消費者購買前先試戴體驗。
聆聽體驗 Galaxy Buds2 Pro同時支援iOS及安卓平台，且具24bit SSC Hi-Fi高保真音質，能在APP中的等化器調整出個人喜歡的音樂模式，音質表現相當不錯，進階的360度環繞音訊即使頭部在轉動時也能鎖定音源方向，帶來更佳的沉浸式聆聽享受，不過主動降噪功能不能完全隔絕吵雜的環境音，特別是高音頻的聲音更難以避免，不過在聆聽音樂時，整體感受不會有太大影響。
通話收音 Galaxy Buds2 Pro搭載語音偵測功能，這對於平常習慣一直開著降噪功能的使用者來說相當方便，因為當使用者需要跟別人對話時，降噪功能就會自動關閉，開口說話時又能輕鬆切換成與人對話模式，免卻重覆開關降噪功能的繁雜，實測通話時背景音不會太吵雜，但相對實測聆聽人聲時，卻有感好像蒙上了一層薄膜，但整體來說仍是相對清晰。
Part3／Bose QuietComfort消噪耳塞 II 打造專屬聽覺效果
佩戴舒適度 Bose QuietComfort消噪耳塞 II不僅兼顧到音質，體積與重量雖較一般耳機重及大，但仍然是佩戴舒適的體驗，而且提供3種尺寸的穩固環和耳塞，因有穩固環的緣故，就算耳機機體較重，仍能穩固及舒適地佩戴，而且新增「耳機佩戴測試」以確保與使用者耳朵的適配度，透過播放CustomTune來測試耳機是否會漏音，佩戴久了也不會有不適感，但窄小耳型的使用者，仍然需要注意會否容易掉落問題。
聆聽體驗 Bose QuietComfort消噪耳塞 II擁有智能耳內音場調校技術，能夠進行個人化調節，佩戴時會播放特有聲響，以內建麥克風測量耳道對該聲響的聲學反應，隨之會根據測量結果精準打造出使用者專屬的聽覺效果與消噪體驗，因此在降噪方面可說是相當完整的體驗，而且能夠透過APP的EQ等化器去調整喜歡的音效模式，帶來更適合個人的音樂體驗，也能透過在耳機上滑動來調整音量，整體來說十分適合喜歡享受音樂細節的消費者。
通話收音 Bose QuietComfort消噪耳塞 II擁有全新升級的消噪演算法最佳化語音收取功能，加上內建的麥克風能過濾環境噪音，聚焦在通話時的人聲上，因此在通話收音上能夠表現得相當清晰，只是當有高頻率的聲音時，稍微會感覺到有干擾，但整體來說就算在路上邊走邊通話，仍能聽到清楚的人聲，表現相當不錯。
Part4／Nothing Ear（stick） 科技感透明設計最吸睛
佩戴舒適度 Nothing Ear（stick）主打符合人體工學的耳機設計，因此專注於提高佩戴舒適度，採半入耳式的耳機機身設計，對耳道的侵入感更低，相對地就沒有入耳式的降噪及完全包覆體驗，每隻耳機僅重4.4g，佩戴時不會有悶塞感，但因為沒有柔軟的耳塞套，所以佩戴時間久了就會感覺有異物感。耳機盒的設計採相當新潮的透明唇膏外觀，搭配旋轉式開口，對於不喜歡或不適合入耳式耳機，或是追求外觀的使用者來說就會比較適合。
聆聽體驗 Nothing Ear（stick）主打半入耳式的耳機機身設計，雖然佩備新增的智慧軟體，可偵測佩戴耳機時的低音損失，還可調整EQ等化器曲線以達到個人最喜歡的音效效果，但也因此並沒有完整的降噪功能，會聽到一定的環境音，不過其搭配了靈敏的12.6mm大動圈單體，加上擁有全新的低音鎖定技術，所以音質並不差，聆聽時也能達到一定的體驗。
通話收音 Nothing Ear（stick）有著像AirPods的形狀設計，佩戴後會有耳機柄露出，但其就搭載了清晰的語音科技，還有3個高音質的麥克風與新的智慧演算法，可以捕捉微弱的訊號並過濾超過100萬種雜音，把聲音與環境噪音分隔的同時，也能放大使用者的聲音，實測時也是通話最清晰的一款，而且全新天線設計也增加了與臉部之間的距離，盡可能減少訊號遮擋，在通訊來說表現相當不錯。(中國時報 石欣蒨)
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