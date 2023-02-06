新耳機實測 讓你不再選擇困難

佩戴舒適度 入耳式設計的AirPods Pro2帶來全新的XS尺寸耳塞套，還搭配有耳塞套服貼程度測試，可方便使用者選擇適合的尺寸，只要佩戴適當的耳塞套，不管怎麼跑步躍動都不會掉落，就算開啟降噪功能，也不會覺得耳朵有悶塞感，對於耳形特別窄小的使用者來說，個人覺得是最舒適的體驗。

聆聽體驗 AirPods Pro2主打蘋果生態圈使用者最方便的耳機，打開即能連上耳機，雖然音質上還不到專業的聆聽體驗，只簡單提供音訊調整平衡，或以選擇不同程度的音域選項，但基本聆聽音質還是水準之上，不輸他牌。全新的適應性通透模式除了會自動降低環境中的高音頻聲音外，還有「個人化空間音訊」功能，帶來360度音訊享受，更能在觀看影片時明顯感覺到空間感，同時降噪也非常有感，而且在耳機柄上還新增了輕輕向上下滑動即能快速調整音量的功能。

通話收音 過去AirPods系列常被使用者抱怨通話收音品質，新一代AirPods Pro2感覺就有稍微升級，但如果在吵雜或高音頻的環境中，像搭捷運或路上通話時，仍是環境音比人聲大，此時就可以善用麥克風模式中的「語音隔離」選項，即能把背景音隔離，但有時候就會有收音斷斷續續的狀況，使用者可就狀況來決定。