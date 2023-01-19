藍正龍時尚再現 戴上限量帥表 懷念單身時光

RADO瑞士雷達表2013年進駐台北101設立名品店，歷經10年正式成立全台首家旗艦店，店裝採黑白兼金色、大地色彰顯質感，並以立體紋理細節營造溫暖氛圍。9年前曾與品牌合作的藍正龍，昨以一襲紳士風格的淺咖啡色系正裝搭「庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量腕表」現身，展現洗鍊奢華且低調的特色，他笑說，時光飛逝，如今自己也當爸了，看見旗艦店裝設就想起「單身時自己的家，很愛黑白色，很懷念那時候。」新年到來，也讓他更加珍惜當下。

RADO庫克船長表101獨賣

庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量腕表只在101旗艦店販售，該表以鉑金的幾何形狀呈現出鑲有25顆寶石的鏤空Calibre R808自動三針機芯，抗磁性比一般機芯高出10至20倍，並具備抗震及耐溫等特性，以防刮耐磨的全陶瓷打造，降低過敏不適感，表殼同時擁有300米防水功能，展示不凡品味的同時，加強日常穿搭實戴性。(中國時報 朱世凱)