來到了2023年，各大手機品牌也搶先推出全新升級版的手機，像vivo就在昨（4日）發表了全新vivo X90旗艦系列，搭載目前市面上罕見的超大一吋感光元件，更結合蔡司T*鍍膜光學鏡頭，主打夜拍與人像的夢幻拍攝體驗，而OPPO也於元旦開賣了全新Reno8升級版，容量提升之餘，更採全新輕奢緞面金色髮絲紋設計，同步更公開了在OPPO INNO Day 2022中發表的Find N2摺疊手機，預計有機會在三星獨占的摺疊手機市場分一杯羹。

X90搭載一吋感光元件

vivo此次發表全新的X90旗艦系列，分別推出了X90及X90 Pro，搭載了全台首發聯發科技天璣9200處理器，並搭配vivo獨家研發升級的V2專業影像晶片，特別是X90 Pro更加上蔡司一吋超大感光元件主鏡頭，以及市面最大f/1.75光圈，因此在夜拍與人像的拍攝時，表現可是明顯比上一代大幅躍進，相當令人驚豔，而且還把蔡司人像鏡頭風格擴增至前置鏡頭，針對專業級人像攝影更新增了蔡司Cine-Flare耀斑人像風格，當逆光拍攝的時候，即能輕鬆拍出超美光圈人像照，效果媲美大光圈的相機等級，9日前預購即享最高1萬6000元的早鳥禮，10號起正式開賣。

OPPO Reno8外觀金奢華

OPPO則推出升級版的Reno8系列，此次不僅把容量升級至12GB+256GB，更延續了旗艦級影像系統、超級動態夜景等規格，更為了迎接新年，特別帶來了全新輕奢緞面金色髮絲紋，相機也搭載OPPO與Sony共同開發的Sony IMX766與IMX709感光元件，並結合DOL-HDR技術，感光面積提升28％、進光量提升64％，不管白天黑夜都能拍出美照，而且因提高至12GB RAM，所以就連遊戲的處理也更流暢。同步OPPO也在台灣首度展出OPPO INNO Day 2022中發表的Find N2摺疊手機，內螢幕採水滴型收摺方式，摺疊的摺痕也比較不明顯，而且尺寸小、重量輕，一手即能輕鬆操作，還有全新的「懸停應用」以快速使用相機、追劇APP等功能，OPPO也透露目前已在考量在台上市的機會。(中國時報 石欣蒨)

vivo X90 Pro推出傳奇黑單色，定價3萬4888元，9日起於指定通路開放預購，最高享近1萬6000元好禮，2月28日前購機加碼送螢幕意外保固12個月再抽阿里山英迪格酒店兩天一夜雙人遊。圖／vivo提供 OPPO全新Reno8 升級版，定價1萬6990元，31日前至全台體驗店買即送統一超商商品卡1000元及原廠保護殼，而於OPPO網路商店購買則享多項好禮，再加碼送1500元配件購物金。圖／OPPO提供

OPPO 已在台灣首度展出OPPO INNO Day 2022中發表的Find N2摺疊手機，而且因內螢幕採水滴型收摺方式，摺疊的摺痕也比較不明顯，官方更透露此機未來有機會在台上市。圖／石欣蒨攝

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