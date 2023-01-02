擦窗機器人、電子衣櫥 盤點2022最夯家電

終於踏進全新的2023年，過去一年發生不少巨大的變化，幸好隨著疫情趨緩，政府逐步放寬防疫管制，民眾終於能出國旅遊。在新的一年與讀者一同回顧2022年十大之「最」科技趨勢，一起感受科技進化的美好。

擦窗機器人最安全

清潔窗戶現在也能由擦窗機器人代勞，ECOVACS就推出了全新的GLASSBOT W1 PRO擦窗機器人，避免清理麻煩與爬高掉落的危險，也不用請清潔人員處理，只要插上電，就能以以業界首創的雙向交叉式自動噴水系統，一次即可擦拭20平方公尺的大面積玻璃，更有能透過智慧探測窗戶邊緣，確保機器不掉落，同時還有自動隨時將吸力補回的智慧系統，斷電也有30分鐘可持續吸附，及可承受80公斤的繩索與意外保險，使用更安心。

GLASSBOT W1 PRO，定價1萬4900元。圖／ECOVACS提供

電子衣櫥最夢幻

防疫期間，民眾已習慣每天消毒及清潔外出衣服，包括LG、三星及Panasonic陸續引進多款電子衣櫥，只要走進家裡，把外套、大衣都放進衣櫥，電子衣櫥即會自動高溫蒸氣平整衣服、烘乾、除味，方便簡單，更節省了乾洗店的費用，相當適合雨多的台灣，以及愛吃烤肉、火鍋等重口味美食的消費者。

Panasonic全新的電子衣櫥，定價3萬8900元。圖／Panasonic提供

乾衣機最必須

台灣氣候潮溼，特別是北部陰雨連綿，因此越來越多消費者購買乾衣機，或更換成洗脫烘衣機，一來方便不用晾曬衣服，二來還能以高溫除菌保護健康。通路觀察，洗脫烘三合一洗衣機是大趨勢，只需一台洗衣機的空間，即能完成兩台機器的工作，也能省下分開購買洗衣機或乾衣機的錢，不過空間足夠的話，還是建議購買Heat Pump型的除溼型乾衣機，不僅可烘更大量的衣服，同時Heat Pump技術也能更保護衣物、不縮水受損，是做家事的好幫手。

BOSCH Heat Pump速效乾衣機，定價6萬2900元。圖／BOSCH提供 LG 16公斤免曬衣乾衣機，原價4萬9900元。圖／燦坤提供

空氣清淨耳機最酷炫

雖然說現今不少消費者都有使用耳機的習慣，但作為科技發展先驅的Dyson，就在年末發表全新的Dyson Zone空氣清淨耳機，不僅能播放50小時的音樂，或4小時的空氣淨化及音樂播放功能，可在3小時內充電至100%，其配備可拆卸的面罩，能將淨化的空氣送至佩戴者的口鼻，更採雙麥克風使用了波束成形及降噪技術，可帶來清晰的通話、錄音和語音控制功能，在需要通話時只需把磁吸式面罩拿下即可，目前預計陸續在大陸、美國等地率先上市。

Dyson Zone空氣清淨耳機，目前預計陸續在大陸、美國等地率先上市。圖／Dyson提供

按摩用品最紓壓

近年很多人因防疫養成宅家習慣，同時也帶動按摩椅及按摩用品的銷量成長，據百貨業者觀察，小資族熱愛小型按摩沙發，租屋族則是偏好小型或能手持的按摩工具，像是按摩筋膜槍、放在辦公椅背的按摩枕等，正好OSIM也趁勢追擊推出風靡全球的寶可夢款「OSIM萌力暖摩枕」，結合了按摩與抱枕的特色，還能無線使用按摩功能更方便。

OSIM寶可夢款萌力暖摩枕，共皮卡丘、小火龍、卡比獸3款，原價4680元。圖／OSIM提供

智慧手表最好用

Apple Watch具備有史以來最防撞的航太級鈦金屬製造表框，更於左側新增可自定化的「動作」按鈕，方便在各種運動時啟動或記錄數據，加上日前推出潛水功能的Oceanic+ App，能讓休閒水肺潛水員將日常佩戴的Apple Watch，帶到以往無法潛下的40公尺，還提供先進潛水電腦的所有主要功能特色、潛水計畫功能，以及全面的潛水後體驗，基本方案為免費，假如需要減壓追蹤、身體組織負荷、位置規畫功能和無限日誌容量等更多功能，就需要付月費330元、或年費2590元，同時提供「家人共享」方案年費3890元，讓5人一起使用。

蘋果的Apple Watch Ultra，定價2萬5900元。圖／摘自蘋果官網

掃拖機器人最省力

單純的掃拖機器人，已經不能滿足被科技寵壞的消費者，不少品牌推出集合自動集塵、自動洗拖布，甚至是自動烘乾拖布的掃拖機器人，像是石頭科技的S7 MaxV Ultra，就主打全自動仿真人手洗拖布；而ECOVACS的DEEBOT X1 OMNI就結合自動集塵、拖布清洗、補水、地板殺菌與全機熱風烘乾五大功能，拖布更使用市場唯一添加銀離子達成殺菌、除臭雙重功效；Xiaomi掃拖機器人X10+同樣擁有自動清洗抹布功能，能以強大水流噴洗清潔盤快速浸溼拖布，高速旋轉與刮擦拖布上的污漬，最後以自動旋轉脫水、再支援快速熱風把拖布烘乾。

石頭科技掃拖機器人三代S7 MaxV Ultra，原價5萬9999元。圖／蝦皮購物提供 ECOVACS DEEBOT X1 OMNI，定價3萬6900元。圖／momo購物網提供

美學家電最養眼

消費者比起過往更講求VP值，且近年更是房屋交易的高峰期，據室內設計師透露，年輕族群偏好與家中風格一致的家電，因此帶動家電外觀客製化等美學家電的風潮，像三星就推出多色面板的智慧冰箱，而LG也在去年推出Objet Collection調和美學傢電系列，提供豐富色系的家電產品，打破黑白灰的刻板印象，包括nstaView敲敲看門中門冰箱、LG WashTower AI智控洗乾衣機等，都有獨特的色彩，方便配合正流行的自然色系居家設計。

InstaView敲敲看門中門Objet Collection，定價13萬9000元。圖／LG提供

環保筆電最護地球

說到去年3C趨勢，當然少不了永續環保的議題，不少科技品牌都推出了「最」環保的產品，像宏碁Aspire Vero環保筆電配備14吋及15.6吋Full HD螢幕，從機身到包裝以環保3R的概念打造，更搭載最新12代Intel Core處理器，並通過Intel Evo平台認證，此次更推出深海藍配色，以迎合保護環境、海洋等概念，全機身摸起來觸感與金屬機身對比起來，質感更佳之餘，重量也比一般型筆電輕，是選購筆電新選擇。

宏碁Aspire Vero環保筆電，配備14吋及15.6吋Full HD螢幕，從機身到包裝以環保3R的概念打造。圖／宏碁提供

摺疊手機最潮

說到現在最潮的手機，就是每部韓劇都會出現的摺疊機，在韓國隨處可見年輕人拿著三星摺疊手機Galaxy Z Flip 4，特別是女生拿在手上就像粉餅一樣漂亮，還能搭配珍珠鍊子等配飾，自拍也不再需要帶自拍棒，只要翻開手機放在平面上、用手比個「5」，即能輕鬆拍下出遊照，商務人士則偏好Galaxy Z Fold 4，不少都會在地下鐵通勤時打開回訊息或看影片，想要跟上最潮、最韓的手機熱潮，果然非三星摺疊機莫屬。

三星Galaxy Z Fold 4，定價5萬6888元起。圖／三星提供 三星Galaxy Z Flip 4，定價3萬888元起。圖／三星提供

(中國時報 石欣蒨 )

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