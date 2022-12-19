雲端遊戲掌機熱潮來襲

雲端遊戲發展越來越進步，不僅可以在主機、行動電話上同步，「雲端遊戲掌機」更開啟流行新熱潮，特色在於能讓玩家把家裡的遊戲帶著走，隨時隨地都能玩，今年不僅有討論度相當高的「Steam Deck」在台灣發售，電競周邊大廠Logitech G日前宣布率先走入雲端遊戲掌機市場，推出「Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機」，宣告Logitech雲周邊生態系的來臨。

過去像是任天堂推出的Game Boy、NDS，到現在的Switch，又或是Sony曾經推出的PSP，都是遊戲掌機的歷史進程，但舊式掌機都需通過插遊戲卡帶來玩遊戲，在雲端遊戲的年代裡，Switch已可從網路下載數位版，不必再帶著那麼多張遊戲卡帶，因為只能使用單一任天堂系統，玩家會受遊戲平台的侷限，但新推出的「雲端遊戲掌機」是透過雲端遊戲服務玩遊戲，玩家也能把家中的電腦、Xbox或PlayStation一直開啟，再與雲端遊戲掌機連接，就能隨時隨地在掌機上遠距離遊玩各平台的遊戲。

自Valve推出「Steam Deck」PC遊戲一體機後就備受關注，其採用與AMD合作開發專屬的APU，特別為掌上型遊戲最佳化，以最有效率的包絡功率來提供優異效能，不僅能輕鬆執行最新的3A大作遊戲，更可運行上千款遊戲，搭載7吋觸控螢幕，更有著類近家用主機的遊戲手把設計，除了基本的搖杆、板機鍵外，還具備觸控板以方便需要精準操控的遊戲，以及陀螺儀以帶來更豐富的遊戲體驗，也擁有高速的儲存裝置或支援MicroSD卡擴充內建儲存空間，而且內嵌DSP具清晰而寬闊的音場，以及40Wh小時的電池，就算不想手持也能連接螢幕使用，重點是能直接使用PC線上遊戲平台霸主Steam，直接遊玩帳戶中的遊戲，以及Steam中的各種功能，同時也能連動Xbox、PlayStation的遊戲主機，可是玩家們的一大福音。

至於Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機，10月率先在美國與加拿大推出後，台灣成為這兩國以外首個上市的市場，也是品牌首度跨足掌上遊戲機市場，同樣擁有為3A大作而生的7吋的16:9 1080p FHD螢幕、長達12小時電池續航，而且比起Steam Deck的669g重量更輕，僅463g的重量與手感，長時間進行遊戲也更舒適，而且更與NVIDIA、台灣大聯手，由GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile雲端遊戲服務提供玩家上千款熱門遊戲，包含近期上架的《戰鎚40K：黑潮》，以及《電馭叛客2077》和《極地戰嚎6》等人氣大作，只要打開Wi-Fi就能玩，假如家中有遊戲主機或PC的話，也能直接連上繼續遊戲，更搭載Google Play Store，可下載YouTube、Disney+與MyVideo等App，不僅是遊戲，就連一般觀影娛樂都照顧到，23日起台灣大獨家開賣，搭配5G資費方案、專案價只要0元，最高再送價值近2萬8000元包括GeForce NOW雲端遊戲服務6個月、Disney+前12個月等服務，網路門市申辦指定資費，加碼送1000元momo幣，再抽Apple iPhone 14 Pro及myfone購物1212元電子禮券，22日前祭出限量早鳥優惠，前1000名預購者，可獲得Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機支架。(中國時報 石欣蒨)

Steam Deck可使用藍牙連接耳機、搖杆或藍牙鍵盤滑鼠，體驗不一樣的遊戲樂趣。圖／Steam Deck官網

Steam Deck除了手持，也能透過USB-C連接埠或基座與電視、顯示器連接，享受更廣闊的視野。圖／Steam Deck官網

Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機僅463g，採磨砂不滑手設計，遊玩起來手感更輕鬆。圖／石欣蒨攝

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