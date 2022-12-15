蕭煌奇坐擁300支墨鏡 新歡舊愛集一堂 輕薄貼鼻最受寵
在演藝圈中，藝人蕭煌奇是出了名的正面樂觀，自小受弱視與失明的雙重困擾，反而正向樂觀面對一切，是他面對生活挫折的中心哲學，「但很奇妙，我明明這麼正向樂觀，結果大家只愛聽我唱悲情歌曲，這種反差真的讓我覺得相當奇妙。」將於24、25日在台北國際會議中心舉辦演唱會《朋友你現在好嗎？》的他，也與本報讀者分享了歷年來收藏的德、日、韓等名牌墨鏡，是他搭配各個演唱會造型。
出道至今，蕭煌奇始終戴著墨鏡演出，今年才在個人IG勇敢脫下墨鏡，以真面目亮相。他說，墨鏡陪他這麼長一段時間，已經變成他的必要配件，他也笑說對當年第一支雷朋太陽眼鏡的「高價」印象深刻，一副8000元但陪他征戰過不少節目。好奇問他該墨鏡現在下落？他笑說，每年都會捐出若干墨鏡做義賣，捐款給慈善機構，「不然沒有機會買新墨鏡了。」
3重點選擇合適墨鏡
「現在買墨鏡我都聽造型師建議，但選墨鏡的重點還是一定要試戴，夠輕夠薄或是能不能貼合鼻梁，則是我選擇墨鏡的三大重點。」這次帶來拍攝的兩款ic! berlin就因又輕又貼，是他最喜歡戴的款式。另外，他有習慣每造訪一個城市，就到當地試試新品牌新眼鏡，像到日本旅遊時，就「入荷」了質感與造型兼具的giuliano fujiwara墨鏡，近日新歡則是時髦卻不失自然的韓國品牌Gentle Monster。
好奇問他目前私人墨鏡數量，他笑說最少300副，而且還要定期拍賣掉一些才能買新的進來，「不然家中完全塞不下。」而除了墨鏡之外，另一個讓蕭煌奇塞也塞不完的則是每次出門必買的絨毛玩具，他笑說自己因為對物體的形體不熟悉，因此絨毛玩具豐富的觸感讓他成為收集鐵粉，有一個深櫃專門存放絨毛玩具，可說是除了墨鏡外最愛的隨身玩伴之一。
為演唱會1年減17公斤
他笑說每次要開演唱會都很頭痛，但聽眾愛聽的歌他一首也不會忘，最後結果就是歌單愈列愈長。為辦演唱會，他年初時就發下豪語要瘦回剛出道的樣子，給自己設定目標就是一年時間減17公斤，連一旁的經紀人都嘖嘖稱奇說：「我們一開始覺得5、6公斤就差不多了，結果一口氣減十幾公斤我們也是嚇傻。」蕭煌奇則笑說，雖然變瘦他看不到，但很明顯感覺到身體變好了，身體也有明顯的回春感，好奇問他瘦身的祕訣是什麼？他笑說其實就是不吃澱粉不吃糖，身體自然瘦很快。(中國時報 黃唯淯)
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