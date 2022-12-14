蕭邦手鐲似星球 腕表玩藍綠

蕭邦在耶誕佳節主打藍色系Happy Sport鑽表，風格優雅浪漫。圖／CHOPARD提供
蕭邦在耶誕佳節主打藍色系Happy Sport鑽表，風格優雅浪漫。圖／CHOPARD提供

蕭邦（CHOPARD）耶誕珠寶與腕表登場，除了蘊含佳節氛圍與奢華元素，更與環保、愛地球有著深刻的連結，是份充滿愛的禮物，今年蕭邦還特別為佳節設計一系列Happy Diamonds Planet手鐲，以滑動鑽石與彩寶圓珠相呼應，設計靈感源自浩瀚宇宙的星球，彼此呼應對照，相互映襯，也有永不分離的意義，傾訴最真實的心意。

　蕭邦每年在耶誕節前夕登場的季節珠寶，充滿節慶氣息，今年主打Happy Diamonds Planet手鐲，採用瑰麗繽紛的彩色寶石，包括瑪瑙、青金石、縞瑪瑙、紅紋石等，手鐲的一端是彩寶圓珠，另一端對應的則是Happy Diamonds珠寶的滑動鑽石，Happy Diamonds Planet手鐲全系列採用符合倫理道德標準的貴金質，巧妙彰顯地球與宇宙呼應的美感，呈現大自然豐富多樣的特色，並藉以向地球與大自然環境致敬。

　蕭邦的Alpine Eagle腕表向來深受藏家的喜愛，今年新款Alpine Eagle 41腕表，外觀低調含蓄，並融入簡約大方的設計，從大自然的強大力量汲取靈感，圓形表殼側面有浮雕裝飾，表冠鐫刻羅盤玫瑰，表圈飾有八顆具功能性的分度固定螺絲，今年推出新款Alpine Eagle松綠色表盤款，靈感源自阿爾卑斯山區蔥鬱蒼翠的茂密樹林，藉此向大自然致敬。

　L’Heure du Diamant珠寶表也有新作品，全系列腕表採用符合倫理道德標準的18K白金或玫瑰金打造，表殼有36顆耀眼鑽石環繞，腕表搭載Chopard 09.01─ C型自製機芯，具備42小時動力儲存，溫潤如玉的珍珠貝母與閃爍純美的鑽石彼此烘托，更添時尚美感。Happy Sport腕表則以藍色系為主題，清新脫俗又富現代感，外型化繁為簡，18K玫瑰金表圈搭配珍珠母貝表盤，藍色漸變色彩柔美浪漫，再加上7顆活動鑽石的舞動跳躍，更添晶瑩璀璨。(中國時報 陶福媛)

蕭邦藍色系Happy Sport鑽表，37萬7000元。圖／CHOPARD提供
蕭邦藍色系Happy Sport鑽表，37萬7000元。圖／CHOPARD提供
蕭邦Alpine Eagle松綠色表盤玫瑰金腕表，179萬4000元。圖／CHOPARD提供
蕭邦Alpine Eagle松綠色表盤玫瑰金腕表，179萬4000元。圖／CHOPARD提供
蕭邦L’Heure du Diamant玫瑰金鑽表，281萬1000元。圖／CHOPARD提供
蕭邦L’Heure du Diamant玫瑰金鑽表，281萬1000元。圖／CHOPARD提供
蕭邦Happy Diamonds Planet粉色紅紋石手鐲，12萬4000元。圖／CHOPARD提供
蕭邦Happy Diamonds Planet粉色紅紋石手鐲，12萬4000元。圖／CHOPARD提供

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