雷達表躋身一線鐘表之林

以各種高科技材質知名的鐘表品牌雷達表（RADO），為提升品牌精品形象，在台北101一樓打造全台首家旗艦店，與勞力士、歐米茄等鐘表品牌為鄰，正式躋身一線鐘表之林，為慶祝新店開幕，推出旗艦店獨家專賣的庫克船長Captain Cook 300米高科技陶瓷鏤空限量腕表，並在店上舉辦庫克船長系列表展，一窺該表款自1962年問市以來的演變進化。

近兩年RADO表積極轉型，努力朝高複雜功能與精品級腕表的形象邁進，進駐台北101一線腕表戰區即是其一，旗艦店陳列全系列腕表作品，並設置舒適的賞表專區，有正式躋身精品腕表的宣示象徵意味。

除了打造大型旗艦店，RADO近兩年強大的商品力也是有目共睹，例如旗艦店專賣的庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量表，大膽創新採用象徵太空時代的黑色高科技陶瓷材質，並在細節融入幾何線條，透過鏤空機芯的設計，可一窺鑲有25顆寶石的鏤空Calibre R808自動三針機芯，全陶瓷旋轉表圈採用黑色雷射蝕刻的陶瓷襯片，霧面黑色高科技陶瓷表殼搭配帶有煙燻色藍寶石的表盤，鈦金屬表背刻有限量1962字樣，全球限量1962只，目前台灣分配到15只。

RADO近兩年也致力推動環保愛地球，與義大利花園組織Grandi Giardini Italiani合作推出聯名腕表，藉此向大自然致敬，繼去年推出True真我系列Great Gardens of the World世界花園聯名腕表後，今年更以「四季」為靈感，在真我系列腕表融入橡樹葉、茉莉花、珍珠母貝等元素，猶如置身一處四季分明的祕密花園，還原地球與大自然最原始的樣貌。

為慶祝新店開幕，即日起至明年1月2日止，購買台北101限定版Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空限量表，加贈品牌自動上鍊表盒，送完為止，凡在店上購買任一款腕表，就有機會參加花蓮三天兩夜雙人冒險體驗之旅。(中國時報 陶福媛)

雷達表台北101旗艦店在店上舉辦Captain Cook庫克船長全系列表展。圖／RADO提供 雷達表True真我系列Great Gardens of the World世界花園聯名腕表，8萬1100元。圖／RADO提供

雷達表Captain Cook庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量腕表，台北101旗艦店限定獨賣，13萬6100元。圖／RADO提供 雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷潛水表，10萬2100元。圖／RADO提供 雷達表True真我系列Great Gardens of the World世界花園聯名腕表，8萬7900元。圖／RADO提供

雷達表在台北101旗艦店打造全台首家旗艦店，正式躋身一線鐘表品牌之林。圖／RADO提供

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