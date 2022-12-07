寶格麗派米老鼠上陣

寶格麗與旗下併購的知名表廠Gerald Genta近來有著緊密的合作，推出多款膾炙人口的佳作，近來為迎接世足季，繼與Gerald Genta合作推出Arena Retrograde微笑米老鼠腕表大獲好評後，今年再次推出Gerald Genta Arena Bi-Retrograde足球米老鼠雙逆跳腕表，功能再進階，表盤正中央的米老鼠手腳並用，首次展現他精湛的足球技巧，十分可愛，稀有的三種複雜功能表盤，包括日期逆跳、分針逆跳和跳時功能，由自動上鍊機芯BVL 300驅動，提供長達42小時的動力儲存。

宇舶與足球賽有著緊密的關係，除了擔任官方計時，研發專為世足賽打造的Big Bang e 2022 FIFA智能腕表外，也為場上足球戰將打造時尚行頭，近日品牌大使姆巴佩在世足賽累計進球多達9顆，成績追平梅西、超車C羅，近日他佩戴多款宇舶表亮相，包括Big Bang精鋼計時碼表、經典融合系列月相陶瓷計時碼表等，帥氣破表。