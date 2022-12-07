世足戰將出手瘋腕表
FIFA世足賽進入最高潮，各家腕表也追趕這波世足風，為足球戰將增添時尚行頭。寶格麗（BVLGARI）最近推出可愛Q版的足球米老鼠雙逆跳腕表，葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）、法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）佩戴宇舶（HUBLOT）腕表亮相，Richard Mille則為義大利總教練Roberto Mancini打造腕表，為場上戰將更添星光。
寶格麗派米老鼠上陣
寶格麗與旗下併購的知名表廠Gerald Genta近來有著緊密的合作，推出多款膾炙人口的佳作，近來為迎接世足季，繼與Gerald Genta合作推出Arena Retrograde微笑米老鼠腕表大獲好評後，今年再次推出Gerald Genta Arena Bi-Retrograde足球米老鼠雙逆跳腕表，功能再進階，表盤正中央的米老鼠手腳並用，首次展現他精湛的足球技巧，十分可愛，稀有的三種複雜功能表盤，包括日期逆跳、分針逆跳和跳時功能，由自動上鍊機芯BVL 300驅動，提供長達42小時的動力儲存。
宇舶與足球賽有著緊密的關係，除了擔任官方計時，研發專為世足賽打造的Big Bang e 2022 FIFA智能腕表外，也為場上足球戰將打造時尚行頭，近日品牌大使姆巴佩在世足賽累計進球多達9顆，成績追平梅西、超車C羅，近日他佩戴多款宇舶表亮相，包括Big Bang精鋼計時碼表、經典融合系列月相陶瓷計時碼表等，帥氣破表。
球星戴宇舶表 好時尚
另C羅也是宇舶表支持的球星之一，曾特別為他訂製MP-09雙軸陀飛輪腕表，近日又增添新樣貌，一款彩虹3D立體碳纖維MP-09雙軸陀飛輪腕表，以碳纖維與複合材質重現彩虹般繽紛的視覺效果，如此複雜的多層次複合材質表殼，必須採用全新製程、工具到打磨處理，才能完成彩虹般的效果，搭配彩虹色系鱷魚皮表帶、時標，全球限量8只。
Richard Mille也不遑多讓，為義大利總教練Roberto Mancini打造RM 11-04 Roberto Mancini自動上鍊飛返計時碼表，表盤上標有對應足球比賽時間的刻度，搭配飛返計時碼表功能，除了正規的比賽時間半場45分鐘之外，也標出傷停補時EXTRA TIME，另有加時賽15分鐘加時賽後的超時OVERTIME等刻度，幫助教練在比賽時有效管理時間。(中國時報 陶福媛)
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