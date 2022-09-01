林柏宏懼高卻愛飛 浪琴表激勵冒險

林柏宏出席浪琴表高雄直營店開幕，以一身正裝搭配Spirit Zulu Time先行者系列世界時區飛行表。圖／Longines提供
林柏宏出席浪琴表高雄直營店開幕，以一身正裝搭配Spirit Zulu Time先行者系列世界時區飛行表。圖／Longines提供

浪琴表（Longines）前進南台灣，在高雄漢神巨蛋開設全台第五家直營專賣店，邀請林柏宏擔任開幕剪綵嘉賓，林柏宏以一身正式西裝搭配Spirit Zulu Time先行者系列世界時區飛行表，分享他有懼高症卻熱愛飛行，還曾因飾演直升機駕駛員，拍戲時刺激又驚嚇連連，成為畢生難忘的經驗。

　林柏宏以歌手的身分出道，先後挑戰演員、主持人的角色，成為多才多藝的三棲藝人，正因為工作量大，因此時間管理非常重要，平日養成準時的好習慣，若因不可抗拒因素遲到，也會事先告知，就算只是遲到兩分鐘也不例外。

　願等女友1小時

　林柏宏雖律已甚嚴，但寬以待人，若有朋友愛遲到，就斟酌情況把約會時間提早半小時，如此就不會擔誤正事，若與女朋友約會，則會更加容忍。至於會如何容忍，林柏宏想了一會兒笑說：「女友遲到一小時，我會耐心等待！」

　Spirit Zulu Time先行者系列世界時區飛行表是一只充滿冒險精神的表款，林柏宏分享最想挑戰的冒險是走一趟西班牙的朝聖之路，多年前他曾挑戰瑞典7天120公里徒步旅行的壯舉，迄今仍十分難忘，因此希望在疫情結束後，能前往西班牙挑戰全長800公里的朝聖之路。

　購表即可抽獎

　浪琴表高雄店是全台第一家與全球同步的形象概念店，店裝以藍色為主題色調，銀白色牆面與核桃木展示櫃呼應，讓人聯想到碧海與藍天，充滿年輕活力的氛圍，即日起至9月30日凡在浪琴表高雄店購買任一表款就可參加抽獎，有機會獲得品牌皮革鑰匙圈、現金抵用券等獎品。(中國時報 陶福媛)

浪琴表Spirit Zulu Time先行者系列世界時區藍色面盤腕表，9萬8600元。圖／Longines提供
浪琴表Spirit Zulu Time先行者系列世界時區藍色面盤腕表，9萬8600元。圖／Longines提供
浪琴表Spirit Zulu Time先行者系列黑色面盤世界時區腕表，皮革表帶款，9萬5100元。圖／Longines提供
浪琴表Spirit Zulu Time先行者系列黑色面盤世界時區腕表，皮革表帶款，9萬5100元。圖／Longines提供
浪琴表Spirit Zulu Time先行者系列黑色面盤世界時區腕表，鋼帶款，9萬8600元。圖／Longines提供
浪琴表Spirit Zulu Time先行者系列黑色面盤世界時區腕表，鋼帶款，9萬8600元。圖／Longines提供
浪琴表Spirit Zulu Time先行者系列煙煤灰面盤世界時區腕表，9萬5100元。圖／Longines提供
浪琴表Spirit Zulu Time先行者系列煙煤灰面盤世界時區腕表，9萬5100元。圖／Longines提供
浪琴表進駐高雄漢神巨蛋，是全台第一間導入全新品牌形象識別的專賣店。圖／Longines提供
浪琴表進駐高雄漢神巨蛋，是全台第一間導入全新品牌形象識別的專賣店。圖／Longines提供

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