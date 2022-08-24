CHAUMET愛海洋 珠寶化為海浪．波光．美人魚

法國皇室御用珠寶CHAUMET年度新作「波瀾燦景」（Ondes ＆ Merveilles de Chaumet）頂級珠寶日前來台，選在充滿藝術氛圍的北師美術館MoNTUE舉辦珠寶展，全系列以海洋波瀾壯闊的美景創作珠寶，透過各色彩寶和鑽石勾勒海洋千變萬化的風貌，精湛的珠寶工藝融合獨特的美學品味，以珠寶的語彙頌讚海洋之美。

共3大篇章10個子系列

CHAUMET熱愛大自然，自1780年創立以來即從大自然擷取創作靈感，其中「水」更占有舉足輕重的角色，波浪、激流、水滴等元素密集出現在珠寶作品當中，或被珍藏，或被記載在CHAUMET歷史文件草圖檔案中，藉此呼應品牌第三代傳人Joseph Chaumet為遠洋船長之子，就連凡登廣場12號旗艦店的宅邸大廳鑲木地板，也裝飾了羅盤玫瑰、船頭、桅杆、風帆、錨和蟹等航海元素，與海洋有著深厚的情感。

今年全新登場的「Ondes ＆ Merveilles de Chaumet」頂級珠寶，是世家首次以「海洋」為主題貫串全部創作的頂級珠寶，透過抽象或具象的詮釋，巧妙地捕捉波洋的動態美感，從海平面的夕照日出、俯瞰海岸的壯闊美景，以及潛入海底的繽紛世界，多重視角探索孕育地球生命的起源，多件作品探用世家最著名的刀鋒工藝（FIL-COUTEAU），營造寶石懸浮半空中的視覺效果，猶如水滴飛濺十分寫實逼真，全系列共有3大篇章、10個子系列，件數逾百件，陣容堅強。

鑽石勾勒波浪起伏線條

例如以「浪濤」（Deferlante）為主題的珠寶作品，透過以鑽石勾勒波浪起伏旋轉的線條，其中鑽石冠冕是以1600顆各種切割形狀的鑽石構築成波浪拍岸的點點浪花，十分輕盈優雅；另一款Deferlante鑽石項鍊，海浪以三層鑽鍊交疊的呈現，並在尾端鑲嵌各種形狀、大小不一的鑽石，猶如晶亮的水花飛濺，十分唯美，也是CHAUMET來台舉辦珠寶展上最貴的一件珠寶作品。

以墨西哥灣流為靈感打造的Gulfstream湍急灣流系列珠寶，以螺旋的線條詮釋灣流，充滿了蓬勃的生命力，其中耳環融入可轉換式設計，簡單一扭，即可變化出耳骨夾或短耳環兩種佩戴方式，更添趣味。

Escales泊案停歇系列項鍊則讓人聯想到輕拍海岸的層層波浪，橘紅色尖晶石是沙灘，流蘇則是海洋，以鑽石、藍寶石與帕拉伊巴碧璽的漸層色交錯，生動展現海水的深淺有致，馬眼型鑽石的主石則是停靠在岸邊的巨輪，活動設計的流蘇可貼合頸部曲線，十分舒適。

抽象呈現沙灘優閒景象

Sous le Soleil豔陽之下系列珠寶則以抽象方式呈現從沙灘上優閒度假的景象，色彩繽紛的寶石讓人聯想到陽光、遮陽傘與雞尾酒，迷人的色彩充滿愉悅的氣息。

以美人魚傳說為靈感打造Chant de Sirenes人魚之歌系列珠寶，特別採用專為此系列開發的鱗紋鑲嵌，模仿美人魚魚尾上的鱗紋，更顯逼真，迴旋流暢的線條讓人聯想到美人魚的長髮，以及優游於海底的優雅姿態，大溪地珍珠的灰綠虹彩和帕拉伊巴碧璽的藍綠色彩，令人目不轉睛。

以海底藏寶箱為主題打造的Chasse aux Tresors海底尋寶系列珠寶，則演繹海底生物的千姿百態，色彩妍麗的珊瑚、碧璽、拓帕石、錳鋁榴石等，交織成海底世界豐富的色彩變化，每一件都是深藏在海底的奇珍異寶。

CHAUMET「波瀾燦景」（Ondes & Merveilles de Chaumet）頂級珠寶，將珠寶推昇至藝術境界，充滿了藝術氛圍。圖／CHAUMET提供 以「浪濤」（Deferlante）為主題打造的冠冕，以海浪勾勒優美線條。圖／CHAUMET提供 Gulfstream湍急灣流系列珠寶以藍綠色寶石勾勒湧浪的曲線之美。圖／CHAUMET提供

以海底藏寶箱為主題打造的Chasse aux Tresors海底尋寶系列珠寶，貴氣十足。圖／CHAUMET提供 Chasse aux Tresors海底尋寶系列胸針，以綠玉髓詮釋珊瑚胸針。圖／CHAUMET提供

Escales泊案停歇系列戒指，主石是橘色尖晶石，風格華麗唯美。圖／CHAUMET提供 Escales泊案停歇系列珠寶表融入不對稱的設計和對比色調，優雅生動。圖／CHAUMET提供 Sous le Soleil艷陽之下系列雞尾酒戒，讓人聯想到海灘上的彩色遮陽傘，十分可愛。圖／CHAUMET提供 Galets d’Or金鵝卵石系列雞尾酒戒，主石為近23克拉粉紅色摩根石，詮釋海洋經年累月沖刷的鵝卵石。圖／CHAUMET提供

CHAUMET日前在台舉辦《Ondes & Merveilles de Chaumet》珠寶展，Deferlante浪濤系列鑽石項鍊要價3231萬7000元，是最貴的一件作品。圖／CHAUMET提供 Chant de Sirenes人魚之歌耳環，採用刀鋒工藝鑲嵌珍珠與帕拉伊巴碧璽。圖／CHAUMET提供 Sous le Soleil豔陽之下系列珠寶耳環，主石為兩顆綠色碧璽。圖／CHAUMET提供

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