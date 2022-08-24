CHAUMET愛海洋 珠寶化為海浪．波光．美人魚

Cometes de Mers海洋彗星珠寶項鍊，猶如蒼穹的彗星與海洋的海星進行深情的對話。圖／CHAUMET提供
Cometes de Mers海洋彗星珠寶項鍊，猶如蒼穹的彗星與海洋的海星進行深情的對話。圖／CHAUMET提供

法國皇室御用珠寶CHAUMET年度新作「波瀾燦景」（Ondes ＆ Merveilles de Chaumet）頂級珠寶日前來台，選在充滿藝術氛圍的北師美術館MoNTUE舉辦珠寶展，全系列以海洋波瀾壯闊的美景創作珠寶，透過各色彩寶和鑽石勾勒海洋千變萬化的風貌，精湛的珠寶工藝融合獨特的美學品味，以珠寶的語彙頌讚海洋之美。

共3大篇章10個子系列

　CHAUMET熱愛大自然，自1780年創立以來即從大自然擷取創作靈感，其中「水」更占有舉足輕重的角色，波浪、激流、水滴等元素密集出現在珠寶作品當中，或被珍藏，或被記載在CHAUMET歷史文件草圖檔案中，藉此呼應品牌第三代傳人Joseph Chaumet為遠洋船長之子，就連凡登廣場12號旗艦店的宅邸大廳鑲木地板，也裝飾了羅盤玫瑰、船頭、桅杆、風帆、錨和蟹等航海元素，與海洋有著深厚的情感。

　今年全新登場的「Ondes ＆ Merveilles de Chaumet」頂級珠寶，是世家首次以「海洋」為主題貫串全部創作的頂級珠寶，透過抽象或具象的詮釋，巧妙地捕捉波洋的動態美感，從海平面的夕照日出、俯瞰海岸的壯闊美景，以及潛入海底的繽紛世界，多重視角探索孕育地球生命的起源，多件作品探用世家最著名的刀鋒工藝（FIL-COUTEAU），營造寶石懸浮半空中的視覺效果，猶如水滴飛濺十分寫實逼真，全系列共有3大篇章、10個子系列，件數逾百件，陣容堅強。

鑽石勾勒波浪起伏線條

　例如以「浪濤」（Deferlante）為主題的珠寶作品，透過以鑽石勾勒波浪起伏旋轉的線條，其中鑽石冠冕是以1600顆各種切割形狀的鑽石構築成波浪拍岸的點點浪花，十分輕盈優雅；另一款Deferlante鑽石項鍊，海浪以三層鑽鍊交疊的呈現，並在尾端鑲嵌各種形狀、大小不一的鑽石，猶如晶亮的水花飛濺，十分唯美，也是CHAUMET來台舉辦珠寶展上最貴的一件珠寶作品。

　以墨西哥灣流為靈感打造的Gulfstream湍急灣流系列珠寶，以螺旋的線條詮釋灣流，充滿了蓬勃的生命力，其中耳環融入可轉換式設計，簡單一扭，即可變化出耳骨夾或短耳環兩種佩戴方式，更添趣味。

　Escales泊案停歇系列項鍊則讓人聯想到輕拍海岸的層層波浪，橘紅色尖晶石是沙灘，流蘇則是海洋，以鑽石、藍寶石與帕拉伊巴碧璽的漸層色交錯，生動展現海水的深淺有致，馬眼型鑽石的主石則是停靠在岸邊的巨輪，活動設計的流蘇可貼合頸部曲線，十分舒適。

抽象呈現沙灘優閒景象

　Sous le Soleil豔陽之下系列珠寶則以抽象方式呈現從沙灘上優閒度假的景象，色彩繽紛的寶石讓人聯想到陽光、遮陽傘與雞尾酒，迷人的色彩充滿愉悅的氣息。

　以美人魚傳說為靈感打造Chant de Sirenes人魚之歌系列珠寶，特別採用專為此系列開發的鱗紋鑲嵌，模仿美人魚魚尾上的鱗紋，更顯逼真，迴旋流暢的線條讓人聯想到美人魚的長髮，以及優游於海底的優雅姿態，大溪地珍珠的灰綠虹彩和帕拉伊巴碧璽的藍綠色彩，令人目不轉睛。

　以海底藏寶箱為主題打造的Chasse aux Tresors海底尋寶系列珠寶，則演繹海底生物的千姿百態，色彩妍麗的珊瑚、碧璽、拓帕石、錳鋁榴石等，交織成海底世界豐富的色彩變化，每一件都是深藏在海底的奇珍異寶。

CHAUMET「波瀾燦景」（Ondes & Merveilles de Chaumet）頂級珠寶，將珠寶推昇至藝術境界，充滿了藝術氛圍。圖／CHAUMET提供
CHAUMET「波瀾燦景」（Ondes & Merveilles de Chaumet）頂級珠寶，將珠寶推昇至藝術境界，充滿了藝術氛圍。圖／CHAUMET提供
以「浪濤」（Deferlante）為主題打造的冠冕，以海浪勾勒優美線條。圖／CHAUMET提供
以「浪濤」（Deferlante）為主題打造的冠冕，以海浪勾勒優美線條。圖／CHAUMET提供
Gulfstream湍急灣流系列珠寶以藍綠色寶石勾勒湧浪的曲線之美。圖／CHAUMET提供
Gulfstream湍急灣流系列珠寶以藍綠色寶石勾勒湧浪的曲線之美。圖／CHAUMET提供
以海底藏寶箱為主題打造的Chasse aux Tresors海底尋寶系列珠寶，貴氣十足。圖／CHAUMET提供
以海底藏寶箱為主題打造的Chasse aux Tresors海底尋寶系列珠寶，貴氣十足。圖／CHAUMET提供
Chasse aux Tresors海底尋寶系列胸針，以綠玉髓詮釋珊瑚胸針。圖／CHAUMET提供
Chasse aux Tresors海底尋寶系列胸針，以綠玉髓詮釋珊瑚胸針。圖／CHAUMET提供
Escales泊案停歇系列戒指，主石是橘色尖晶石，風格華麗唯美。圖／CHAUMET提供
Escales泊案停歇系列戒指，主石是橘色尖晶石，風格華麗唯美。圖／CHAUMET提供
Escales泊案停歇系列珠寶表融入不對稱的設計和對比色調，優雅生動。圖／CHAUMET提供
Escales泊案停歇系列珠寶表融入不對稱的設計和對比色調，優雅生動。圖／CHAUMET提供
Sous le Soleil艷陽之下系列雞尾酒戒，讓人聯想到海灘上的彩色遮陽傘，十分可愛。圖／CHAUMET提供
Sous le Soleil艷陽之下系列雞尾酒戒，讓人聯想到海灘上的彩色遮陽傘，十分可愛。圖／CHAUMET提供
Galets d'Or金鵝卵石系列雞尾酒戒，主石為近23克拉粉紅色摩根石，詮釋海洋經年累月沖刷的鵝卵石。圖／CHAUMET提供
Galets d’Or金鵝卵石系列雞尾酒戒，主石為近23克拉粉紅色摩根石，詮釋海洋經年累月沖刷的鵝卵石。圖／CHAUMET提供
CHAUMET日前在台舉辦《Ondes & Merveilles de Chaumet》珠寶展，Deferlante浪濤系列鑽石項鍊要價3231萬7000元，是最貴的一件作品。圖／CHAUMET提供
CHAUMET日前在台舉辦《Ondes & Merveilles de Chaumet》珠寶展，Deferlante浪濤系列鑽石項鍊要價3231萬7000元，是最貴的一件作品。圖／CHAUMET提供
Chant de Sirenes人魚之歌耳環，採用刀鋒工藝鑲嵌珍珠與帕拉伊巴碧璽。圖／CHAUMET提供
Chant de Sirenes人魚之歌耳環，採用刀鋒工藝鑲嵌珍珠與帕拉伊巴碧璽。圖／CHAUMET提供
Sous le Soleil豔陽之下系列珠寶耳環，主石為兩顆綠色碧璽。圖／CHAUMET提供
Sous le Soleil豔陽之下系列珠寶耳環，主石為兩顆綠色碧璽。圖／CHAUMET提供

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