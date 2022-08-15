電競耳機聽聲辨位 玩電玩更沉浸

近年隨著更多遊戲主機，以及精彩的遊戲推出後，遊戲玩家的也越來越多，而在遊戲中相當重要的配備，耳機可是必不能少，因為需要即時聲音的回饋，能夠讓玩家聽聲辨位，Sony就推出了全新INZONE H9、H7及H3電競耳機系列，主打能讓玩家如同親臨現場的體驗，而Logitech G則看準實況直播主越來越多，擁有清晰的麥克風，以及亮眼造型的耳機也相當重要，因此推出了「Aurora美型炫光系列」的G735無線耳機麥克風。

Sony INZONE電競耳機系列以獨家深厚的聲學技術為基礎，搭載了全新360度空間音效將雙聲道以立體音訊重現7.1聲道，能讓玩家精準辨識聲音位置，並可透過支援軟體做個人最適化設定，當中INZONE H9及H7支援無線藍牙功能，搭配隨附USB收發器可以2.4GHz無線連線，達到支援更同步的音效聆聽，而H9更承襲Sony 1000X系列耳機的降噪技術，玩家可更沉浸在個人的遊戲世界，全系列同步支援清晰的通話功能並受Discord認證，能與團隊緊密合作，也能與實況觀眾即時聊天，提供PC與PlayStation玩家更佳的電玩體驗。

Logitech G的「Aurora美型炫光系列」也正是看準實況主的需求，加上女性與輕玩家已超過半數，因此推出好入手的G735無線耳機麥克風，更首度串聯Logitech G與BLUE麥克風軟體介面打造生態圈，而系列主打溫和色調及柔美線條，讓玩家有陽剛款電競耳機以外的選擇，透過Logitech G HUB更可設定千種炫光效果，搭配Logitech Blue VO!CE聲音軟體，還能設定不同音效與收音效果，讓聲音效果更豐富。(中國時報 石欣蒨)

Logitech G的G735無線耳機為首款支援Blue VO!CE 2.0軟體的耳機，完美整合多樣聽覺樂趣。圖／Logitech提供

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