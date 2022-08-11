三星新摺機亮相 續航力、相機大躍進

三星一年一度的2022 Galaxy UNPACKED發表會昨（10日）正式舉行，今年同樣帶來了全新的Galaxy Z Fold4及Galaxy Z Flip4，因自2019年推出摺疊手機以來，在2022年首季就占了全球摺疊智慧手機的74％市占，為了回應使用者的需求，今年的新機上加強了相機與續航力，同時帶來更多專為摺疊手機而生的功能，像是類筆電的操控方式、封面螢幕支援更多簡易設定功能，滿足消費者的期待之餘，也讓大眾再度加深對摺疊手機的認知。

全新的Galaxy Z系列，此次在相機上升級了不少，Galaxy Z Fold4直接採用了主打拍攝的S22系列鏡頭組合，廣角鏡頭從1200萬像素提升為5000萬像素，遠距鏡頭也支援3倍光學變焦、最高30倍超高倍變焦，進光量也提升23％，讓夜拍細節更清晰，更首度支援「AI防手震變焦」功能，當放大至20倍時即會自動開啟。而Galaxy Z Flip4則將後置廣角鏡頭感光元件像素面積由1.4um提升至1.8um，夜拍亮度較前代提升65％，同時在封面螢幕上也能預覽實際比例的拍攝構圖，更首支援人像模式拍攝。

另外三星也為了摺疊手機的需求，在手機打開的Flex模式中，新增了TouchPad功能，在下螢幕能當觸控滑鼠般使用，以及雙指手勢功能，只要滑動即可快速開啟多重視窗，在Galaxy Z Fold4上更帶來全新Taskbar，能快速切換APP等直覺功能，打造類筆電的使用體驗。在電量上Galaxy Z Fold4具備4400mAh大電池，Galaxy Z Flip4則從上代的3300mAh，提升至3700mAh，兩者均支援25W充電，30分鐘即可以充滿50％電力，而且轉軸也拿掉了一半的零件，打造更纖薄、輕巧的機身，可是根據使用者需求實際改革的新一代摺疊手機。(中國時報 石欣蒨)

三星昨推出了全新Galaxy Z Fold4（左），定價美金1799.99元起（約台幣5萬4100元起），及Galaxy Z Flip4，定價美金999.99元起（約台幣3萬55元起），預計8月26日於特定市場上市，台灣上市時間未定。圖／三星提供 三星全新的Galaxy Z Flip4 提供封面螢幕快手指令再升級，新增更豐富操作選項，不用打開手機即能直接進行更多設定。圖／三星提供

三星全新的Galaxy Z Fold4（見圖）及Galaxy Z Flip4，均支援TouchPad可以當作小滑鼠觸控版使用。圖／石智中攝

三星全新的Galaxy Watch5系列推出了藍牙與LTE版本，Galaxy Watch5 40mm推出了石墨黑、銀、粉金3色，44mm則推出了石墨黑、銀、藍3色，定價約台幣8380元起；Galaxy Watch5 Pro則為45mm單一尺寸，共有黑、灰2色，定價台幣約1萬3490元起，8月26日起於特定市場上市，台灣上市時間未定。圖／石智中攝

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