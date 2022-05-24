傅孟柏蓄鬍秒變型男 拎萬寶龍包時尚氣場爆棚

這兩年疫情吃緊，但金鐘視帝傅孟柏的戲約不斷，而且工作遍及兩岸三地，十分忙碌。最近他受邀進棚拍攝萬寶龍時尚專題，為了配合他在黑色幽默電影《售命》中的魯蛇角色，他刻意蓄起了鬍渣，走路還有些聳肩駝背，詮釋頹廢抑鬱的人格特色，不過「影劇男神」傅孟柏可不是浪得虛名，一站在攝影棚的燈光下，頹廢鬍渣男立刻化身為個性型男，渾身散發時尚氣場。

狂接戲累到想旅行

傅孟柏說，以往他的角色多半以高富帥居多，一直很想嘗試一些新角色，尤其是黑色幽默風格的戲劇類型，其中《售命》就是他主動爭取的角色，此外結合美食與警匪動作的《美食無間》，他在劇中飾演刑警，也是他演藝生涯的一大突破與嘗試。

除了《售命》、《美食無間》，傅孟柏還有多檔新戲已經在排檔期，不過他說，接下來他想好好休息，因為這兩年狂接戲，有點累到，可能會安排旅行，去海邊自由潛水、玩水底攝影，順道好好調養一下身體。說是要休息，隨口問他會不會「演而優則導」，轉而挑戰想當導演，傅孟柏立刻眼睛一亮，「如果有不錯的故事題材，會想嘗試喔！」

藍白冰川元素入袋

傅孟柏手拎兩款萬寶龍新近主打包款，一是大師傑作系列Glacier文件包，融入冰川的設計元素，以灰藍色和白色色塊詮釋冰裂般的線條，風格繽紛前衛，另一款則是經典大師傑作系列肩背包，可手提、肩背或斜背，皮革經特殊處理堅固耐用，包面上的品牌LOGO六角星品牌標誌低調優雅，更添品味。(中國時報 陶福媛)

傅孟柏這兩年工作滿檔，電影、戲劇作品接連登場，產量豐富，手拎萬寶龍（Montblanc）新款大師傑作系列肩背包。攝影／石智中‧圖片企畫／中時時尚‧服裝提供／MSGM 傅孟柏在《售命》中飾演27歲的厭世保險員。圖／威視提供

萬寶龍大師傑作系列Glacier Doue Classique鋼筆，3萬2200元。圖／Montblanc提供 萬寶龍大師傑作系列行李袋，5萬9300元。圖／Montblanc提供 萬寶龍1858系列Iced Sea日期顯示自動腕表，約9萬5100元。圖／Montblanc提供 萬寶龍大師傑作精選系列Glacier大型後背包，5萬5200元。圖／Montblanc提供

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