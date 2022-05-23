新儲存利器 資料隨行不漏接

疫情爆發以後，在遠距辦公、學習的模式下，大多數人比過去更頻繁地需要從辦公室或學校的電腦中來回存取資料。此外，隨著PlayStation與Xbox兩大平台陸續推出新品，玩家在升級遊戲主機的同時，也開始考慮增加額外的儲存空間，行動儲存設備就成為消費者關注的商品，但現在市面上除了傳統的HDD硬碟外，其實還有SSD固態硬碟的選擇，到底兩者間有什麼分別、該怎麼選購？此次專題除了介紹多款市面上熱銷品牌的產品，也邀請3C達人廖阿輝為大家解答，讓消費者更了解如何選購。

說到行動儲存設備，相信不少人仍停留在傳統HDD硬碟的階段，插上硬碟後，備份或存取大量資料時，通常都需要等上一段時間，但隨著SSD固態硬碟普及化、價格也變得更親民後，雖然價格比起相同容量的HDD來說仍貴上些許，但存取速度則是快上幾倍，因此SSD已經成為新一代資料儲存的首選。

支援各類的3C設備

像深耕台灣的美光科技，其Crucial X8 SSD行動硬碟正是相當輕巧的設計，僅97g重、11.5mm厚，但在循序讀取上卻擁有最高達1050MB/s的速度，而且提供USB-C 3.2 Gen2接口連接，還附有轉接頭可作USB-C或USB-A連接，以方便現今越來越多使用USB-C的行動設備，不管是PC、Mac系統電腦也能使用，就連使用USB-C的平板、PS4、PS5、XBOX也能使用，而且經過極端溫度、衝擊、振動，以及7.5英尺跌落測試，就算是內容創作者也要隨時在不用地方工作，也能方便帶著拍好的資料或內容到處跑也不怕摔壞。

而三星也在本月推出Samsung T7 Shield SSD移動固態硬碟，同樣主打輕巧設計，僅98g重、13mm厚，最高連續讀寫速度亦可達1050MB/s，支援PC、筆電、手遊、遊戲機、電視、專業攝影機等設備使用之餘，更擁有IP65防水防塵，主體四側面皆覆蓋緩衝保護層，可承受最高3公尺的外部衝擊，採低導熱性橡膠，並內建DTG模式以協助用戶有效控管裝置溫度，還內附USB-C至C及USB-C至A傳輸線，同樣是方便使用者能隨身攜帶的行動儲存設備，更提供了星空黑、靛青藍、奶茶棕3款，讓消費者能有硬朗型SSD以外的選擇。

滿足大容量存取需求

Seagate的SSD產品也頗受消費者喜愛，例如採鋁製外殼的One Touch SSD，體積輕巧之餘，側邊以織布設計觸感柔軟，支援循序讀寫速度最高可達1030MB/s，最高2TB的儲存空間，因採USB 3.2 Gen 2 USB-C技術，因此使用USB-C及USB 3.0的Windows或Mac電腦均可一插即用，更支援安卓的行動裝置，利用Seagate Mobile Touch APP即可備份影片、相片和檔案，不用再怕手機儲存空間不足，加上其還具備高達2公尺的防摔防撞能力，對於常需要外出工作的使用者來說就更安心。假如只有儲存或備份資料的需求，則可考慮本月新推出以《星際大戰》的波巴費特、古古和曼達洛人設計的3款收藏版HDD硬碟，各款已預設有不同角色的代表燈光色，更可自訂RGB LED燈效，提供2TB的容量，相容於PC、Mac、PlayStation及Xbox，粉絲迷不能錯過。

近年也有不少針對遊戲玩家推出的SSD產品，可滿足大容量存取以及提升讀取速度的需求，像WD_Black P50就採用USB 3.2 gen 2×2連接埠、速度最高可達1980MB/s，同樣擁有高達2TB的額外儲存空間，更提供5年有限保固，小巧、耐用的特性，就像帶著一個隨身的遊戲庫一樣方便。另外還有專為次世代遊戲主機如PS5所設計的WD_BLACK D30，外型時尚小巧，並可提供高達900MB/s的讀取速度，專屬可拆卸支架方便使用者在電腦或遊戲家機中轉換使用，對於同時有遊戲需求的使用者來說則是另外的好選擇。

選SSD還是HDD？3C達人為你解惑

Q:選購行動儲存設備前需要知道什麼？

A:如果不清楚要買SSD固態硬碟還是HDD傳統硬碟的話，一律建議買SSD，原因是：一、現在的SSD價格與HDD已經相差不遠，但速度可是比HDD快上10-20倍，二、SSD比較不怕摔、比較安全與穩定，碟片結構、儲存年限、急救等都比較完善，所以僅一般使用的話，SSD就是首選。

Q:那HDD傳統硬碟適合哪一類消費者購買？

A:HDD傳統硬碟比較適合需要大容量儲存的使用者，價格也相對便宜，就連4TB、8TB的大容量也有。對需要儲存大量資料、影片、內容的人來說，剪片的時候可以先在SSD剪完，再存檔HDD中保存，因此儲存容量為首要條件，目前SSD的儲存容量沒有到HDD那麼大，若是需要大容量、不移動的話，就得選購HDD傳統硬碟。

Q:選購SSD固態硬碟時大概要選多大容量？使用時也要注意什麼呢？

A:一般使用者，2TB以下的價格較為大家接受，但其實1TB通常就足夠使用了，目前價格帶大概3000元到1萬元左右，建議選擇大廠牌為主，因為後勤維修等都比較穩固，消費者可按需求及價位作挑選，不過使用時當然還是要了解硬碟都有使用壽命，隨時做好資料自動備份比較好，因為壞掉時永遠來不及。（中國時報 石欣蒨）

Seagate的《星際大戰》特別版FireCuda HDD外接硬碟，附有3年有限保固和3年資料救援服務，2TB定價2888元。圖／Seagate提供 美光科技的Crucial X8 SSD行動硬碟經過極端溫度、衝擊、振動，以及7.5英尺跌落測試，僅97g重、11.5mm厚，但卻擁有最高達1050MB/s的循序讀取速度。圖／美光科技提供 Seagate的One Touch SSD提供500GB、1TB及2TB的容量，以及黑、白、藍 3色的選擇，定價分別為2588元、4588元、8888元。圖／Seagate提供 三星的Samsung T7 Shield SSD移動固態硬碟提供1TB及2TB的容量，共星空黑、靛青藍、奶茶棕 3色，定價分別為4539元、8639元。圖／三星提供

三星的Samsung T7 Shield SSD移動固態硬碟擁有IP65防水防塵，主體四側面皆覆蓋緩衝保護層，可承受最高3公尺的外部衝擊。圖／三星提供 Western Digital的WD_Black P50 SSD遊戲硬碟，提供500GB、1TB及2TB的容量，定價分別為5980元、9680元、1萬7580元。圖／Western Digital提供

Western Digital的WD_BLACK D30，提供500GB、1TB及2TB的容量，定價分別為2990元、4990元、1萬1990元。圖／Western Digital提供。

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