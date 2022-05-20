香月明美送尪宇舶表「我可借戴」

日本混血名模AKEMI（香月明美）追趕人生計畫，今年年初短短一個月內閃婚生子，剛當上新手媽媽的她歡度人生第一個母親節，禮物是寶貝兒子KAI的小肉腳印卡片，讓她感動萬分，昨日她受邀宇舶表（HUBLOT）新品發表會，已經有一年未參加時尚活動的她既興奮又緊張，笑說：「早上化妝時看著鏡子裡的自己，還在想『這是誰？』

今年34歲的香月明美與錦榮分手後，與法國工程師男友相戀，去年9月宣布懷孕消息，就未再出席時尚活動，直到今年年初生下男寶寶，才得以重返時尚，為此她每天做有氧運動和重訓，不僅身材恢復以往，且胸前更加可觀，不過她坦承自己肚子還是有點鬆垮贅肉，只是用衣服巧妙遮住了。

滿口媽媽經的她笑說，兒子很黏她，讓她嚴重睡眠不足，幸好老公很體貼，會下廚煮飯、為兒子洗澡，兒子夜哭時也是由老公負責安撫，母親節時，老公還替兒子做了一張卡片，上面有兒子的小肉腳印，讓她感動萬分。

為了表達對老公的感謝，香月明美出席HUBLOT新表發表會，也不忘為老公物色禮物，看上一只藍色Big Bang Integral三針鍊帶腕表，40mm表徑男女皆宜，「我也可以借來戴。」

HUBLOT今年新款Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼表有4種顏色，分別是靛藍、天藍、砂礫米和叢林綠，搭配同色的陶瓷表鍊，顯得更有質感，表徑為42mm，全球限量250只。(中國時報 陶福媛 )

宇舶表Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼表，砂礫米色款，限量250只，74萬9000元。圖／HUBLOT提供 宇舶表Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼表，叢林綠色款，限量250只，74萬9000元。圖／HUBLOT提供 香月明美出席HUBLOT新表發表會滿口媽媽經，重返時尚讓她既興奮又緊張。圖／HUBLOT提供

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