何思靜演《華燈》保密到家 穿Chloe一試成主顧

外表看起來纖細亮眼，私底下個性文青又有理工腦的何思靜，在《華燈初上》中飾演蘇媽媽年輕時代的小女生，而在《我吃了那男孩一整年的早餐》中也有亮眼表現。她笑說自己最喜歡的活動是攝影，興趣使然蒐集了不少數位相機和底片機，好奇問她「為什麼這麼喜歡拍相片？」她笑回「可能是為了開攝影展吧！」

運用環境內化情緒

從廣告、MV、電影再到電視，何思靜直言角色之間的轉換很花精力，為了讓情緒內化，只好運用環境內化自己的個人情緒，例如在《早餐》扮演陽光愛笑的熱舞社社長、《華燈》中深謀遠慮的蘇慶儀，不同角色間情緒能量的切換都是一門功課，尤其在拍攝《藏匿處》時，為了營造自己低調神經質的個人特質，整整一個月把自己關在家中不和朋友接觸。

何思靜笑說：「表演課上的確實有用」，她在演蘇慶儀時還特地保密不跟朋友說，結果朋友在《華燈》第二季上線後看到「她」出鏡，但因演技太逼真無法與「她」做聯想，索性直接從片尾的演員名單確認是「她」，才發訊息逼問怎麼都不說。 對西服造型最有感

而近期何思靜因簽進星空飛騰經紀公司（與周興哲同經紀公司），自認低調的她也不喜對外張揚，倒是師兄周興哲收到密報，在《早餐》慶功宴時狂虧她「哎喔，師妹喔」，從戲裡的學長學妹直接變成現實生活中的師兄師妹，也讓她覺得人生有時真的很奇妙。

而此次受本報之邀，進棚拍攝穿Chloe華服的她，對西服造型最有感。她笑說自己平常都還是穿的日系小清新的感覺，對結構性的服裝雖是第一次嘗試，但效果出奇的好也讓她「一試成主顧」，還打趣說以後應該就會多多嘗試這種風格。她同時提到穿搭西服的小tips，如果搭配一些長短鍊造型搭配西服，就能打造出更具時尚感的味道。(中國時報 黃唯淯)

何思靜喜歡攝影，蒐集了不少數位相機和底片機。Chloe白色英式刺繡上衣7萬8000元、白色英式刺繡長裙7萬8000元、黑色寬版皮帶2萬400元、Kattie烏木棕手拿包7萬8600元。圖／JOJ Photo攝 何思靜以西服造型現身，她狂讚自己穿西裝好看。Chloe卡其色亞麻西裝外套9萬400元、卡其色亞麻高腰寬管褲4萬9100元、Kattie火焰駝色手拿包7萬8600元、粉水晶項鍊2萬6700元。圖／JOJ Photo攝

Chloe Woody彩色條紋小型肩帶托特包3萬4900元。圖／Chloe提供 Chloe Lou綁帶涼鞋2萬2300元。圖／Chloe提供

Chloe Marcie棕褐色迷你馬鞍包1萬9800元。圖／Chloe提供 Chloe Edith多色麂皮拼接流蘇中型肩背提包14萬3400元。圖／Chloe提供

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