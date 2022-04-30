從歐美到亞洲 時尚精品報復開趴

由於歐美國家的疫情解封，因此許多品牌開始恢復疫情前的投資力度，4月起先是報復般的舉辦時尚派對活動，接著Dior、LV與Gucci紛紛宣布5月起早春或秋季時裝秀舉行地點，名單令人眼睛發亮，Dior在韓國首爾梨花女子大學、LV將在美國加州索爾克研究所（Salk Institute）、Gucci於義大利蒙特城堡（Castel Del Monte）分別舉行時裝秀，藉校園、研究中心與世界遺產的知性與獨特性，呈現振奮人心的作品。

Burberry 洛杉磯建物映射格紋

英倫品牌Burberry與全球創意總監Riccardo Tisci，日前於洛杉磯西好萊塢的私人住宅舉行Lola包款大型派對，不僅建築物上以燈光映射品牌經典格紋，充滿話題現場，更星光熠熠，63歲流行音樂天后瑪丹娜，紅毯上先以黑色風衣搭配Lola鏈帶包現身，但一到會場便立馬脫掉回歸性感風格，以黑色馬甲連身上衣搭配網襪、黑色高跟皮靴，熱舞不斷，酷辣又有型，娜姐在IG限時動態直接打上「不要停」等字樣，可見其融入派對的程度，而她也十分符合Lola Bag堅強、性感、聰明、時尚的設計核心；這場活動還邀來莎拉保羅森（Sarah Paulson）、超模伊莉娜沙伊克（Irina Shayk）等人出席，現場歡樂不斷。

Burberry把品牌經典格紋以燈光映射在派對建築物上。圖／摘自Burberry IG

瑪丹娜（左）一身勁裝與Burberry創意總監Riccardo Tisci合影。圖／Burberry提供

BV 參與威尼斯雙年展

影后茱莉安摩爾日前在威尼斯街頭亮相，她被拍搶拎義大利的時尚精品品牌Bottega Veneta（簡稱BV）新任創意總監Matthieu Blazy新作KALIMERO水桶包，接著在老公巴特弗倫德里希陪伴下，出席品牌參與威尼斯雙年展的晚宴，現場有編舞家Lenio Kaklea身穿Matthieu Blazy設計的服裝表演，活動發表這位新任總監首個廣告形象外，還推出以義大利Olivetti打字機為發想的迷你膠囊系列，以其顏色、尺寸為發想與品牌經典Cabat包款結合，推出15件的超級限量款，該款僅在威尼斯BV專門店獨家販售。

BV以Olivetti打字機為發想的迷你膠囊系列。圖／BV提供 茱莉安摩爾與丈夫巴特弗倫德里希連袂出席BV晚宴，並搶先拎著新任總監作品KALIMERO水桶包。圖／BV提供 編舞家Lenio Kaklea身穿BV創意總監設計的服裝擔綱晚宴表演。圖／BV提供

Dior 前進韓國首爾

法國精品品牌迪奧（Dior）日前也攜手威尼斯傳承基金會（Venetian Heritage），於當地鳳凰劇院（Teatro La Fenice）舉辦慈善晚宴，活動旨在維護和推廣維尼斯文化遺產，特別是黃金宮博物館（Ca’ d’Oro Museum）的修護，黃金宮歷經近600年的光陰，是威尼斯現存最古老的宮殿之一，而此次的盛大晚宴就是為籌措文化遺產的修護經費而舉行，請到Dior品牌大使、摩納哥王子Pierre Casiraghi與王妃Beatrice Borromeo、英國女演員羅莎蒙派克（Rosamund Pike）等人出席。

自2019年疫情影響後，近幾年Dior鮮有如此大型晚宴，這場活動部分收益也將捐出做為烏克蘭於義大利難民的相關援助基金，品牌近期不僅在歐美，也積極布局亞洲，像台灣也於日前盛大舉行卓越逸品訂製沙龍服務（Dior Les Salons D’exception），這也是品牌首度在台灣引進的尊榮服務，亞太區而言台灣是第二站，30日則將於首爾梨花女子大學舉行2022年秋季女裝大秀，品牌與大學盼賦予女性權力以促進性別平等，致力於攜手培養下一代領導者，打造社會永續性，展現Dior積極重啟全球活動的熱情。

Dior動作頻頻，似乎宣告世界將加速回歸疫前時代。圖／Dior提供

LV 加州名建物內辦秀

不僅如此，LV全球知名建築舞台之旅近年已巡遊巴西、日本與紐約等地，5月12日則在美國加州索爾克研究所舉辦早春女裝大秀，該所由建築師路易斯康（Louis Kahn）與研發出首支小兒麻痺疫苗的約納斯索爾克博士（Dr. Jonas Salk）共同設計，可飽覽太平洋風光的粗獷主義設計十分震攝人心。

Gucci 在世界遺產發表時裝

此外，Gucci將於5月16日在義大利世界遺產蒙特城堡舉辦最新時裝秀。建築是霍亨斯陶芬的弗雷德里克二世（Frederick II of Hohenstaufen）的傑作，幾何設計獨特，是座充滿「8」的建築，不僅建築為8邊形、有8座塔、每層還有8個房等，蘊含基督教「8」代表神和人的聯合之意。

精品活動在歐美開始熱絡，那台灣的狀況呢？一家精品公關私下表示，去年受惠於歐美封城效應，造成國內市場的井噴現象仍在持續，消費力度在今年仍舊維持亮眼成績；而相關活動也隨著全球市場開放陸續產生外溢效應，高雄義享天地的開幕帶動了一波品牌南下插旗潮，而許多國際精品也陸續從活動、晚宴、大秀，到僅限VIP才能參與的Salon中逐個找回疫情封城期間流失的顧客，可以想見的是，精品春暖花開之時就在不遠之處。

(中國時報黃唯淯 、 林欣儀 、 溫博鈞 )

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