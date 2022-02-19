閃亮珠寶 見證世紀婚禮

2022年一開春，國際演藝圈就傳出多對佳偶閃婚、有情人終成眷屬的喜訊，韓國先有朴信惠和崔泰俊，隨後玄彬與孫藝珍也宣布婚訊，台灣也有吳姍儒和CEO老公王陽開、曾沛慈與老公Peter兩對佳偶，眾人的焦點除了鎖定新娘的婚紗，奢華閃亮的珠寶也是另一個矚目亮點，可說是世紀婚禮的最佳見證。

韓星朴信惠（左）與崔泰俊戀愛長跑5年後終成眷屬，佩戴CHAUMET婚戒走進結婚禮堂。圖／摘自IG

名人婚禮珠寶1／朴信惠與崔泰俊 CHAUMET婚戒一線連兩端

朴信惠與崔泰俊戀愛長跑5年終成眷屬，日前於首爾舉行小型婚禮，兩人在婚禮上交換的戒指，是法國珠寶CHAUMET的LIENS EVIDENCE對戒，這對低調簡約、色調溫柔的玫瑰金婚戒，是以連結的線條為設計元素，見證世紀婚禮的堅貞愛情。

充滿皇室傳奇與時尚品味的CHAUMET珠寶，向來深受時尚名媛與熠熠明星的喜愛，如周杰倫與昆凌、謝坤達與柯佳嬿、楊祐寧和Melinda等佳偶的婚戒，都不約而同選擇CHAUMET珠寶。

CHAUMET的LIENS系列以兩條交叉的線條為設計元素，代表緊緊相繫的緣分，最早出現在1977年的作品當中，全新登場的LIENS EVIDENCE對戒，則是以一條簡約的線條連結兩端，就像月老的紅線將相愛的兩人連結在一起，充滿甜蜜的寓意。

CHAUMET的LIENS EVIDENCE婚戒，有相繫的線條代表永恆不變的情緣，4萬6700元。圖／CHAUMET提供 CHAUMET的LIENS EVIDENCE鑲鑽婚戒，線條相繫代表永恆不變的情緣，5萬9900元。圖／CHAUMET提供

名人婚禮珠寶2／吳姍儒與王陽開 伯爵鑽戒695萬閃爍光芒

吳姍儒與相戀五年的CEO王陽開日前在文華東方酒店舉辦婚禮，才子佳人的完美組合，再加上總價近1500萬元的伯爵（PIAGET）珠寶與腕表加持相伴，為婚禮更添熠熠光芒，也有「情比金堅」的寓意。

婚禮上最受矚目的焦點，莫過於吳姍儒在婚紗照和婚禮上佩戴伯爵Jardin Secret系列鑽戒，要價近700萬元，設計靈感源自春意盎然的玫瑰花園，交織的藤蔓如相愛的兩人，重疊的藤蔓線條簇擁著一顆3.12克拉梨形切割美鑽，代表兩人齊心呵護愛情，見證堅貞之婚約。

吳姍儒釋出的婚紗照也頗有看頭，她以多套禮服搭配伯爵Sunlight系列18K白金鑽石耳環、Possession系列18K白金高級珠寶鑽石手環等珠寶作品，Sunlight系列珠寶充滿陽光幸福的寓意，而Possession系列珠寶是以重複堆疊的圓形所組成，活動圓環可以隨意旋轉，代表不斷昇華的愛情，讓愛情永保如新，永恆不變。

新郎王陽開也不遑多讓，在婚禮上佩戴Altiplano Ultimate Automatic超薄自動上鍊腕表，白金表殼鑲嵌美鑽。在婚紗照中則佩戴Polo系列岩石灰鏤空超薄精鋼腕表。

吳姍儒（右）在婚禮上挑選伯爵Sunlight和Possession系列珠寶，充滿陽光幸福的隱喻。圖／PIAGET提供

吳姍儒佩戴伯爵Jardin Secret系列鑽戒，3.12克拉梨形切割美鑽，695萬元。圖／PIAGET提供 伯爵Possession系列白金鑽石手環，276萬元。圖／PIAGET提供 伯爵Altiplano Ultimate自動上鏈腕表，125萬元。圖／PIAGET提供 伯爵Polo系列岩石灰鏤空超薄精鋼腕表，89萬5000元。圖／PIAGET提供

名人婚禮珠寶3／曾沛慈與Peter PANDORA鑰匙鎖住愛

曾沛慈與老公Peter日前低調閃婚，並在臉書貼出婚紗照，雖因疫情沒有舉辦婚禮儀式，但與老公Peter進棚拍攝PANDORA珠寶形象照，留下幸福甜蜜的倩影，由於兩人是相識十幾年的朋友，從朋友關係昇華成戀人、夫妻，因此在鏡頭前默契十足，真情自然流露，令人稱羨。

曾沛慈特別挑選PANDORA為情人節檔期推出的掛鎖與鑰匙系列珠寶作品，她說，以前看到掛鎖的鍊飾，都會反問「愛情真的鎖得住嗎？」隨著年紀漸長，對愛情的想法愈來愈成熟，了解日常生活所累積的信任感、各種相處的經驗，是可以鎖住愛情的，「佩戴這樣有意義的首飾，是一種很好的提醒。」

曾沛戀透露Peter送她的第一件珠寶，就是一條鑰匙形狀的項鍊，是Peter去美國生活一年的紀念品，讓她覺得意義重大。為了營造兩人充滿濃情蜜意的互動，兩人將掛鎖與鑰匙的組合分開佩戴，「我擁有掛鎖，而他擁有鑰匙，真的是件很浪漫的事情。」

曾沛慈（右）挑PANDORA掛鎖與鑰匙系列珠寶，詮釋兩人緊密相繫的愛情。圖／PANDORA提供

PANDORA璀璨之心鍍14k金許願骨戒指，2880元。圖／PANDORA提供 PANDORA鍍14k玫瑰金掛鎖鑰匙吊飾，2880元。圖／PANDORA提供 PANDORA迪士尼米奇米妮造型愛心掛鎖串飾，2880元。圖／PANDORA提供 PANDORA金屬桃紅愛心串飾，1480元。圖／PANDORA提供

(中國時報 陶福媛)

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