英國跳水王子高衣Q 看Dior秋季男裝秀 改穿品牌毛衣展書卷味

而凱魯亞克對美國後世流行文化的影響，和Kim Jones本人對旅行的願想，兩者相乘催生了這次男裝秋季系列作品；大秀伸展台以《在路上》的放大手稿做為襯底，並在其上發揚Dior秋季男裝－以傳承、訂製工藝和未來科技等三部曲做為設計靈感，科技絲綢、再生尼龍、宛如六○年代設計的科幻Dior字體，充滿傳統情懷的格紋布或是各色紛呈的高亮度色彩，都頗有年代的歡愉感。

BV設計師謝幕秀展童趣

BV的Wardrobe 03則充滿高調充滿童趣般的幾何線條與塗鴉，還有質地豐富的剪羊毛材質外套等等都是不容錯過的單品；而最具創意的當屬以橡膠重新翻玩BV經典編織紋路，透過深淺視覺感打造出不敗經典輪廓，相當高明；另外如燈芯絨材質套裝，或是條紋線條的羽絨夾克，都是衣櫃中必收的時尚單品。Wardrobe字面直翻為衣櫥，Daniel Lee一直希望這個衣櫥系列能大幅豐富每個人的家裡衣櫥，在最後一季作品中，他也交出了一次漂亮的成績單。(中國時報 黃唯淯)