英國跳水王子高衣Q 看Dior秋季男裝秀 改穿品牌毛衣展書卷味
還記得今年東京奧運時，那坐在觀眾席不停打毛衣的英國跳水王子選手湯姆戴利（Tom Daley）？這次他現身英國倫敦Dior秋季男裝秀時，可沒在秀上打毛衣，而是專注看愛牌的秀，但編織行家的他穿品牌毛衣力挺，可見喜愛程度，搭襯衫、打領帶，一派斯文與本次大秀主題相結合。此外，設計師Daniel Lee離任Bottega Veneta（BV）後，日前也發表Wardrobe 03，他在BV最後一次曝光作品大展童趣。
Dior以小說為構思藍本
2022 Dior秋季男裝系列以美國文學家凱魯亞克（Jack Kerouac）1957年發表的《在路上》（On the Road）小說為構思藍本，打造一系列深具自我風格的男裝秀，湯姆戴利秀前也拍片朗讀這部名著，展現跳水、編織外的文學素養。凱魯亞克是知名「垮掉的一代」（Beat Generation）中深具影響力的作者之一，在這部作品中多所著墨公路壯遊與探討東方禪宗相關議題，眾所皆知Dior男裝設計總監Kim Jones對旅行這件事深深著迷，他甚至說過兒時的旅行記憶是他創作的養分之一。
而凱魯亞克對美國後世流行文化的影響，和Kim Jones本人對旅行的願想，兩者相乘催生了這次男裝秋季系列作品；大秀伸展台以《在路上》的放大手稿做為襯底，並在其上發揚Dior秋季男裝－以傳承、訂製工藝和未來科技等三部曲做為設計靈感，科技絲綢、再生尼龍、宛如六○年代設計的科幻Dior字體，充滿傳統情懷的格紋布或是各色紛呈的高亮度色彩，都頗有年代的歡愉感。
BV設計師謝幕秀展童趣
BV的Wardrobe 03則充滿高調充滿童趣般的幾何線條與塗鴉，還有質地豐富的剪羊毛材質外套等等都是不容錯過的單品；而最具創意的當屬以橡膠重新翻玩BV經典編織紋路，透過深淺視覺感打造出不敗經典輪廓，相當高明；另外如燈芯絨材質套裝，或是條紋線條的羽絨夾克，都是衣櫃中必收的時尚單品。Wardrobe字面直翻為衣櫥，Daniel Lee一直希望這個衣櫥系列能大幅豐富每個人的家裡衣櫥，在最後一季作品中，他也交出了一次漂亮的成績單。(中國時報 黃唯淯)
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