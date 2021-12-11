化敵為友？雙品牌行銷正夯

最近幾年時尚圈流行「跨界聯名」、「異業結盟」，將觸角延伸到其他產業的消費族群，的確創造不少話題，也開發不少新客層，但跨界玩多了，不免了無新意。近一年來，時尚圈悄悄興起「同業結盟」的風潮，昔日見面分外眼紅的競爭品牌，竟然可以化敵為友攜手合作，在「雙品牌」的加持下，成為洛陽紙貴的珍稀逸品。

以往時尚精品的跨界行銷侷限在異業結盟，或是以「高低差」模式聯名年輕潮牌或運動品牌，但今年竟意外出現不少「同業結盟」的案例，推論有可能是時尚界受到新冠肺炎疫情的衝擊，為了對抗惡劣的大環境，而產生同仇敵愾、相濡以沫的革命情感。

此外名人收藏家慧眼獨具、下手蒐羅「雙品牌」認證商品，也是帶動「同業結盟」風潮的主因，日前在蘇富比香港秋拍上，潮流教父藤原浩釋出三只他在TIFFANY採購的百達翡麗和勞力士腕表，表盤上皆印有「Tiffany & Co.」字樣，由於TIFFANY也有腕表商品，卻願意與百達翡麗、勞力士兩大競爭品牌攜手合作，有了雙品牌認證，更添珍貴稀有。

百達翡麗與TIFFANY的合作源自1851年，當時百達翡麗創辦人Antoine Norbert de Patek想在美國尋找合適的經銷商，結果與TIFFANY創辦人Charles Lewis Tiffany一拍即合。2008年，百達翡麗在TIFFANY紐約第五大道旗艦店內開設美國第一家專賣店，並推出一批印有「Tiffany & Co.」的百達翡麗表，成為拍賣會上表迷爭相高價競藏的熱門腕表。

百達翡麗 × TIFFANY

今年7月，百達翡麗（Patek Philippe）編號5711/1A-014綠面金鷹（Nautilus）不鏽鋼腕表，在拍賣會上以41萬6000歐元（約台幣1400萬）落槌，一轉手就飆漲了14倍，表迷激動的情緒還未平復，如今LVMH集團少東兼TIFFANY副總裁Alexandre Arnaul搶先在IG宣布，即將推出一款編號5711不鏽鋼TIFFANY藍面金鷹表，是5711停產後的最後臨別秋波，不僅是稀有藍面，且是百達翡麗和TIFFANY雙品牌加持，搶到手後上拍賣場肯定又是數十倍翻漲的身價。

Alexandre Arnaul指出，這款TIFFANY藍面金鷹表是為慶祝百達翡麗與TIFFANY合作長達170年的友誼而特別打造，限量170只，Alexandre Arnaul並在IG特別標註：「我沒分配到任何表」，不過這句話並未阻止各界名人蜂湧而來在他IG留言私訊，連Marc Jaocbs也說：「這太瘋狂了」，恐怕這兩天接訂單已接到手軟，據悉訂價為5萬3000美元（約150萬台幣）。

MB&F × BVLGARI 寶格麗（BVLGARI）近日攜手獨力製表品牌MB&F推珠寶表，也傳為佳話，寶格麗腕表創意總監Fabrizio Buonamassa Stigliani與MB&F創辦人Maximilian Busser私交甚篤，兩人因惺惺相惜，合力打造MB&F × BVLGARI「FlyingT Allegra」珠寶表，寶格麗操刀珠寶設計，MB&F則負責機械立體結構與精密零件，表盤下方有兩大腕表品牌的LOGO，立刻吸引全球腕表藏家爭相鎖定珍藏，有白K金與玫瑰金兩款，各限量20只。 寶格麗和MB&F兩個鐘表品牌合作MB&F × BVLGARI FlyingT Allegra珠寶表，雙品牌加持，更添傳奇。圖／寶格麗提供

寶格麗和MB&F兩個鐘表品牌合作MB&F × BVLGARI FlyingT Allegra珠寶表，白金表鑲彩寶款。圖／寶格麗提供 寶格麗和MB&F兩個鐘表品牌合作MB&F × BVLGARI FlyingT Allegra珠寶表，MB&F的飛行陀飛輪、穹頂狀表蓋是特色，有了寶格麗的彩寶更添奢華。圖／寶格麗提供

GUCCI × Balenciaga 古馳（GUCCI）和Balenciaga雖同隸屬開雲集團（Kering Group）旗下，但兩者並沒有任何聯結，處於「兄弟登山、各自努力」的情勢，今年GUCCI為慶祝創立百年，竟敞開心房攜手Balenciaga合力打造駭客實驗室系列（The Hacker project）系列作品，不僅將雙方經典元素巧妙融合，且將兩大品牌的LOGO並列，例如GUCCI的Jackie 1961包款上有Balenciaga斜紋印花LOGO，Balenciaga的Triple S厚底運動鞋上有GUCCI的Flora印花，為「駭客」下了最佳註解，充滿了驚喜。

GUCCI與Balenciaga雙品牌聯手打造駭客實驗室The Hacker project系列作品，兩大品牌LOGO並列，為「駭客」兩字下了最佳註解。圖／GUCCI提供

GUCCI駭客實驗室系列Hourglass迷你GG緹花肩背包，上有Balenciaga的LOGO飾釦，7萬8000元。圖／GUCCI提供 GUCCI駭客實驗室系列GG緹花包，上有Balenciaga LOGO，1萬4400元。圖／GUCCI提供

MOUSSAIEFF × ANNA HU

全球知名珠寶品牌MOUSSAIEFF與台灣珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu）攜手推出「Moussaieff by Anna Hu」，也是震驚珠寶界的大消息，為此紐約時報還獨家專訪MOUSSAIEFF品牌掌門人高齡91歲的Alisa Moussaieff，她提及當初是她主動邀請胡茵菲合作，並提議雙方聯手推出Moussaieff by Anna Hu珠寶品牌，為「同業結盟」樹立典範。

全球頂級珠寶品牌MOUSSAIEFF掌門人Alisa Moussaieff(右)和胡茵菲攜手合作。圖／ANNA HU提供

兩大珠寶品牌聯手合作打造Moussaieff by Anna Hu印象百合花胸針。圖／ANNA HU提供 胡茵菲的設計創意和MOUSSAIEFF的大克拉稀世珠寶，合作打造Moussaieff by Anna Hu印象百合花胸針。圖／ANNA HU提供

( 中國時報 陶福媛 )

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