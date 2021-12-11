化敵為友？雙品牌行銷正夯

LVMH集團少東兼TIFFANY副總裁Alexandre Arnaul搶先在IG曝光百達翡麗編號5711不鏽鋼TIFFANY藍面金鷹表。圖／摘自IG
LVMH集團少東兼TIFFANY副總裁Alexandre Arnaul搶先在IG曝光百達翡麗編號5711不鏽鋼TIFFANY藍面金鷹表。圖／摘自IG

最近幾年時尚圈流行「跨界聯名」、「異業結盟」，將觸角延伸到其他產業的消費族群，的確創造不少話題，也開發不少新客層，但跨界玩多了，不免了無新意。近一年來，時尚圈悄悄興起「同業結盟」的風潮，昔日見面分外眼紅的競爭品牌，竟然可以化敵為友攜手合作，在「雙品牌」的加持下，成為洛陽紙貴的珍稀逸品。

以往時尚精品的跨界行銷侷限在異業結盟，或是以「高低差」模式聯名年輕潮牌或運動品牌，但今年竟意外出現不少「同業結盟」的案例，推論有可能是時尚界受到新冠肺炎疫情的衝擊，為了對抗惡劣的大環境，而產生同仇敵愾、相濡以沫的革命情感。

此外名人收藏家慧眼獨具、下手蒐羅「雙品牌」認證商品，也是帶動「同業結盟」風潮的主因，日前在蘇富比香港秋拍上，潮流教父藤原浩釋出三只他在TIFFANY採購的百達翡麗和勞力士腕表，表盤上皆印有「Tiffany & Co.」字樣，由於TIFFANY也有腕表商品，卻願意與百達翡麗、勞力士兩大競爭品牌攜手合作，有了雙品牌認證，更添珍貴稀有。

百達翡麗與TIFFANY的合作源自1851年，當時百達翡麗創辦人Antoine Norbert de Patek想在美國尋找合適的經銷商，結果與TIFFANY創辦人Charles Lewis Tiffany一拍即合。2008年，百達翡麗在TIFFANY紐約第五大道旗艦店內開設美國第一家專賣店，並推出一批印有「Tiffany & Co.」的百達翡麗表，成為拍賣會上表迷爭相高價競藏的熱門腕表。

百達翡麗 × TIFFANY

今年7月，百達翡麗（Patek Philippe）編號5711/1A-014綠面金鷹（Nautilus）不鏽鋼腕表，在拍賣會上以41萬6000歐元（約台幣1400萬）落槌，一轉手就飆漲了14倍，表迷激動的情緒還未平復，如今LVMH集團少東兼TIFFANY副總裁Alexandre Arnaul搶先在IG宣布，即將推出一款編號5711不鏽鋼TIFFANY藍面金鷹表，是5711停產後的最後臨別秋波，不僅是稀有藍面，且是百達翡麗和TIFFANY雙品牌加持，搶到手後上拍賣場肯定又是數十倍翻漲的身價。

Alexandre Arnaul指出，這款TIFFANY藍面金鷹表是為慶祝百達翡麗與TIFFANY合作長達170年的友誼而特別打造，限量170只，Alexandre Arnaul並在IG特別標註：「我沒分配到任何表」，不過這句話並未阻止各界名人蜂湧而來在他IG留言私訊，連Marc Jaocbs也說：「這太瘋狂了」，恐怕這兩天接訂單已接到手軟，據悉訂價為5萬3000美元（約150萬台幣）。

MB&F × BVLGARI

寶格麗（BVLGARI）近日攜手獨力製表品牌MB&F推珠寶表，也傳為佳話，寶格麗腕表創意總監Fabrizio Buonamassa Stigliani與MB&F創辦人Maximilian Busser私交甚篤，兩人因惺惺相惜，合力打造MB&F × BVLGARI「FlyingT Allegra」珠寶表，寶格麗操刀珠寶設計，MB&F則負責機械立體結構與精密零件，表盤下方有兩大腕表品牌的LOGO，立刻吸引全球腕表藏家爭相鎖定珍藏，有白K金與玫瑰金兩款，各限量20只。

寶格麗和MB&F兩個鐘表品牌合作MB&F × BVLGARI FlyingT Allegra珠寶表，雙品牌加持，更添傳奇。圖／寶格麗提供
寶格麗和MB&F兩個鐘表品牌合作MB&F × BVLGARI FlyingT Allegra珠寶表，雙品牌加持，更添傳奇。圖／寶格麗提供
寶格麗和MB&F兩個鐘表品牌合作MB&F × BVLGARI FlyingT Allegra珠寶表，白金表鑲彩寶款。圖／寶格麗提供
寶格麗和MB&F兩個鐘表品牌合作MB&F × BVLGARI FlyingT Allegra珠寶表，白金表鑲彩寶款。圖／寶格麗提供
寶格麗和MB&F兩個鐘表品牌合作MB&F × BVLGARI FlyingT Allegra珠寶表，MB&F的飛行陀飛輪、穹頂狀表蓋是特色，有了寶格麗的彩寶更添奢華。圖／寶格麗提供
寶格麗和MB&F兩個鐘表品牌合作MB&F × BVLGARI FlyingT Allegra珠寶表，MB&F的飛行陀飛輪、穹頂狀表蓋是特色，有了寶格麗的彩寶更添奢華。圖／寶格麗提供

GUCCI × Balenciaga

古馳（GUCCI）和Balenciaga雖同隸屬開雲集團（Kering Group）旗下，但兩者並沒有任何聯結，處於「兄弟登山、各自努力」的情勢，今年GUCCI為慶祝創立百年，竟敞開心房攜手Balenciaga合力打造駭客實驗室系列（The Hacker project）系列作品，不僅將雙方經典元素巧妙融合，且將兩大品牌的LOGO並列，例如GUCCI的Jackie 1961包款上有Balenciaga斜紋印花LOGO，Balenciaga的Triple S厚底運動鞋上有GUCCI的Flora印花，為「駭客」下了最佳註解，充滿了驚喜。

GUCCI與Balenciaga雙品牌聯手打造駭客實驗室The Hacker project系列作品，兩大品牌LOGO並列，為「駭客」兩字下了最佳註解。圖／GUCCI提供
GUCCI與Balenciaga雙品牌聯手打造駭客實驗室The Hacker project系列作品，兩大品牌LOGO並列，為「駭客」兩字下了最佳註解。圖／GUCCI提供
GUCCI駭客實驗室系列Hourglass迷你GG緹花肩背包，上有Balenciaga的LOGO飾釦，7萬8000元。圖／GUCCI提供
GUCCI駭客實驗室系列Hourglass迷你GG緹花肩背包，上有Balenciaga的LOGO飾釦，7萬8000元。圖／GUCCI提供
GUCCI駭客實驗室系列GG緹花包，上有Balenciaga LOGO，1萬4400元。圖／GUCCI提供
GUCCI駭客實驗室系列GG緹花包，上有Balenciaga LOGO，1萬4400元。圖／GUCCI提供

MOUSSAIEFF × ANNA HU

全球知名珠寶品牌MOUSSAIEFF與台灣珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu）攜手推出「Moussaieff by Anna Hu」，也是震驚珠寶界的大消息，為此紐約時報還獨家專訪MOUSSAIEFF品牌掌門人高齡91歲的Alisa Moussaieff，她提及當初是她主動邀請胡茵菲合作，並提議雙方聯手推出Moussaieff by Anna Hu珠寶品牌，為「同業結盟」樹立典範。

全球頂級珠寶品牌MOUSSAIEFF掌門人Alisa Moussaieff(右)和胡茵菲攜手合作。圖／ANNA HU提供
全球頂級珠寶品牌MOUSSAIEFF掌門人Alisa Moussaieff(右)和胡茵菲攜手合作。圖／ANNA HU提供
兩大珠寶品牌聯手合作打造Moussaieff by Anna Hu印象百合花胸針。圖／ANNA HU提供
兩大珠寶品牌聯手合作打造Moussaieff by Anna Hu印象百合花胸針。圖／ANNA HU提供
胡茵菲的設計創意和MOUSSAIEFF的大克拉稀世珠寶，合作打造Moussaieff by Anna Hu印象百合花胸針。圖／ANNA HU提供
胡茵菲的設計創意和MOUSSAIEFF的大克拉稀世珠寶，合作打造Moussaieff by Anna Hu印象百合花胸針。圖／ANNA HU提供

( 中國時報 陶福媛 )

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