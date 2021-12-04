愛馬仕健身房登台 華山文化園區限時開展

運動要能貼近生活，普及大眾。法國精品品牌愛馬仕（Hermes）在台北華山1914文化創意產業園區舉辦一場別開生面獨特健身房運動HermesFit，運用自家產品，為國內民眾提供小皮件有氧、皮帶伸展，鞋子有氧等有趣又時尚的健身活動。

品牌元素融力與美

展場空間分為兩大區域，分別為展示區與健身區，展示區陳列如重量訓練必需的槓鈴、壺鈴，並添加愛馬仕元素在裡面；抑或是充滿力與美的拳擊、攀岩運動，展場背景採用最具品牌代表性的愛馬仕橘色，感受運動與時尚之間的完美協調。

活動採取每小時固定2次由教練帶動跳的1分鐘迷你舞蹈，而晚間7點至8點，場地中央的拳擊場變成表演舞台，由舞者演出肢體律動性的迷人舞蹈，搭配音樂演出、DJ表演等愉快體驗，現場還可以提供拍攝各種有趣美照，不管是想拍出KO教練還是攀岩的帥氣照片，或是用槓鈴做深蹲，風格演練場都可以滿足你想要時尚做運動的要求。

風格演練場明開放

健身區則提供絲巾瑜伽、手環芭蕾、皮帶伸展、鞋子有氧、帽子平衡、小皮件體操等6項有氧運動課程，由教練進行小班教學。以小皮件體操為例，會由教練以愛馬仕小皮件做為運動媒介，讓民眾在瑜伽墊上進行各種充滿「挑戰」的運動課程，透過身體自行重量進行的深蹲或是轉體韻律操，再結合各式道具達到趣味健身的效果。看起來輕鬆，但實際半小時操練下來還是會流汗，目前課程預約僅能由hermesfittw.hermes.com網站上註冊報名。

HermesFit風格演練場將於明（5日）開放，活動期間至12日止，台北是繼東京、紐約和巴黎後舉辦的第4站，而這場充滿歡笑與汗水的風格演練場，目的就是為拉近民眾與品牌的距離，品牌透過人人皆可練習的運動，與消費者產生連結。風格演練場同時也將展示一系列愛馬仕商品，包含香氛與脣膏，讓你運動完也能保有完美形象。(中國時報 黃唯淯)

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