昆凌不畏傷 情義相挺COACH

昆凌昨（11月30日）出席美國精品品牌COACH滑雪系列發表活動，一現身就對現場媒體大喊「我沒事了」。原來原訂上星期出席的昆凌，因沒吃早餐就去上課（運動），結果貧血暈倒撞到後腦勺，還說自己完全不曉得發生什麼事，一醒來看到家人都圍在身邊關心她，也讓她認知早餐絕對不能不吃，還計畫在床旁邊放一個麵包備用，直說經過這次真的有嚇到。同時也不忘甜蜜放閃說老公（周杰倫）還設了鬧鐘，每隔一段時間就會起床看看她的狀況，讓她備感窩心。

穿搭哲學上寬下窄

對接下來的耶誕和跨年，昆凌表示耶誕可能會和親人一同去露營，跨年雖還沒有計畫，但已經想好耶誕禮物送親友COACH外套，伴他們好好過冬。而對於冬季裝束打扮，時尚力滿點的昆凌也大方分享自己的冬季穿搭哲學－上寬下窄。道理在於上身的寬可以以層次豐富的質料打理出造型感，而下半身的窄型設計無疑能給人帶來俐落的形象，照這哲學打理冬季滑雪裝束也完全可行。

滑雪系列華麗元素

而這次COACH Holiday滑雪系列源於過去冬季系列作品，再重新包裝點綴加入滑雪系列風格，滑雪系列推出符合各種滑雪場設定的羽絨夾克、剪羊毛軍裝外套、刺繡毛衣及機能滑雪褲等，同時還推出充滿華麗風情的刺繡細節上衣或是剪裁線條良好的小洋裝，也能讓人在步出滑雪場後，有愉快的晚宴裝束可供選擇。另外Beats包款也以各色充滿童趣圖案的Patch燙印，讓你在滑雪場拎著走也不顯突兀。

COACH此次Holiday滑雪主題快閃店於台北新光三越A11開幕，自即日起對外開放至12月9日，爾後將相繼於板橋大遠百與漢神巨蛋開設期間限定店。（中國時報 黃唯淯）

COACH Holiday滑雪主題快閃店。圖／COACH提供

充滿可愛動物與滑雪元素的COACH期間快閃店相當有看頭。圖／COACH提供

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COACH米白剪羊毛布勞森外套。圖／COACH提供 COACH黑金流蘇編織洋裝4萬1800元。圖／COACH提供

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