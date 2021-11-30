LV潮流化推手 阿布洛英年早逝

身兼Louis Vuitton（LV）男裝創意總監、Off-White執行長的阿布洛（Virgil Abloh）驚傳逝世，並獲得LV官方及個人IG證實。2019年阿布洛罹患罕見癌症「心臟血管肉瘤」，早已默默低調抗癌好一陣子，期間仍為兩品牌各季大秀、跨界聯名與膠囊系列發表盡心盡力，相當忙碌，因此當他41歲值壯年之際驟逝消息一出，震撼時尚界，時尚品牌設計師、藝人同聲哀悼。

Off-White閉店哀悼

阿布洛被時尚圈視為精品跨入潮流界的先鋒，也是少數攀登上頂尖時尚高峰的非裔設計師，路易威登集團總裁貝爾那阿爾諾（Bernard Arnault）的發言：「我們對於這個消息感到錯愕與震驚，他是一名優秀且有遠見的設計師，更具有遠見與智慧。」由他一手創立的潮牌Off-White就在官方IG宣布全球直營店閉店一日，以茲哀悼。(延伸閱讀：Louis Vuitton明星黑人設計師Virgil Abloh去世）

2013年阿布洛自創Off-White潮流品牌，由於他曾有在Fendi實習的經驗，加上他熟稔的街頭文化，於是他將街頭感的箭頭、條紋、螢光等，用簡約不失時髦感的設計呈現在鞋款、包包、帽T與皮帶上，同時在頗有私交的流行歌手肯伊威斯特（Kayne West）、Jay-Z等穿著搭配下，迅速成為潮界炸子雞品牌，品牌秀甚至打入巴黎時尚周，情同兄妹的超模吉吉與貝拉哈蒂德為他貓台壓軸現身，更讓他品牌展示成為最難搶門票的秀之一，與Nike聯名球鞋也是屢屢讓全球潮人排隊瘋搶。

多彩計計似反映無奈

自2018年接手Louis Vuitton的設計總監一職後，更將阿布洛聲勢推上高峰，有潮流精品底子文化的他擅長聯名作品與文化操作，幫助LV男裝與配件銷量與聲勢均雙雙爆漲，更打進不少過去潮流玩家的文化圈，是近幾年精品潮流化的重要推手之一，網友對他離去表示惋惜說，過去根本不會特意去看男裝，「他加入以後男裝真的相對有趣許多。」

或許是對抗病魔的路程太苦，近年阿布洛設計的服裝風格充滿了童趣與多彩，縫滿玩偶的春夏時裝，或多或少反應了獨自面對癌症的恐懼與無奈，他的驟逝為時尚圈留下遺憾，目前LVMH尚未就阿布洛離世後的接任副手發布消息。

（中國時報 黃唯淯）

韓星歐爸孔劉私下也常穿LV系列服裝支持。圖／Louis Vuitton提供

阿布洛（中）的好人緣眾所皆知，右二為名模吉吉哈蒂德。圖／美聯社資料照

由阿布洛一手打造的潮牌Off-White，亦是潮流界神話品牌之一。圖／Off-White LV TRAINER運動鞋4萬1900元。圖／Louis Vuitton提供

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