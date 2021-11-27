元宇宙、NFT… 精品跨界虛實並進 與全新世代溝通

虛擬世界議題發燒，品牌跨界結盟更成為近期各領域觀察與研究的主題，不管是從實體方面的策略合作，或是軟體與虛擬世界的應用，如NFT（非同質化代幣Non-fungible token），都帶有特別色彩。

硬體結合 強強聯手

Gucci出遊戲主機 agnes b.推桌遊

20年前，軟體業巨頭微軟正式發表Xbox主機，宣布搶食遊戲市場大餅，在電玩圈掀起一陣討論，今年適逢Xbox發表20周年，也是義大利時尚精品Gucci的100周年，雙方聯手共同發表聯名特別版遊戲主機套組，並限量百套，成為市場熱議焦點。

品牌在包裝設計上以Xbox的外在融入強烈的Gucci設計風格，包含了以雷射雕飾GG圖樣的Xbox Series X遊戲主機、一對碳纖黑並畫有雙色條紋的無線控制器、與能擺放Xbox主機的Gucci行李硬箱，行李箱上繪有藍紅織帶條紋，並以米色Gucci Supreme帆布印花裝飾，相當有型。

而法國品牌agnes b.一直致力於保護海洋環境，過去長期與TARA海洋科學考察基金會合作，今年為了將這項環保意識更接地氣，與TARA攜手發表「TARA Ocean Mission海洋任務」桌遊卡牌，將環保意識融入遊樂行為中，進而加深人們對環境保育的認知。

卡牌中包含環保牌與垃圾牌，透過牌組教育對環境友善與否的相關程序，卡牌僅於少數門市販售，大部分將以公益形式捐贈給全台國中小學、環保團體與親子飯店，期待以寓教於樂的方式，帶領人們更理解環保意義。

Gucci與Xbox聯手打造的限定系列，極具收藏價值。圖／Gucci提供 Gucci X Xbox限定100組，你搶到第幾組？圖／Gucci提供

TARA雙桅帆船自2003年啟用，於全球海域進行海洋科學考察計畫，他們發現危害海洋最大元凶是微塑膠，並把這資訊製成桌遊好教導下一代。圖／agnes b.提供

軟體實力 拉攏新世代

虛擬服飾、電玩產品、數位藝術 爆夯

品牌間跨足領域不僅止於硬體端，連軟體、虛擬雲端、區塊鏈、擴增實境AR等都有涉獵，包括近期超熱門的元宇宙（Metaverse），這些投資屬於挹注在虛擬環境中的特別投資，是和新一代消費族群產生連繫的高明途徑。

以Ralph Lauren來說，品牌就與韓國Zepeto合作，為其推出虛擬服飾和主題，而Zepeto以其自由度極高的可自由捏臉做出可愛3D形象著名，Ralph Lauren則為這些虛擬角色提供帶有強烈品牌特色的服飾和特色造型供使用，透過虛擬世界帶來的新鮮感，直接吸引新世代消費者，是一步聰明的棋路。

NFT無疑是近來最熱門的區塊鏈應用，從不可取代無分割性的NFT，到為遊戲設計專屬NFT創作的數位藝術家Beeple，無一不是話題。

法國精品路易威登（Louis Vuitton）則在今年品牌創辦人200歲冥誕之際，發表Louis 200一系列活動，除了在各媒體上曝光創辦人生平或是藝術家聯名作品外，最讓人感興趣的莫過於自行研發的電玩遊戲《Louis：The Game》APP，上線初期提供3款NFT明信片各10張，做為玩家通關的專屬獎勵，可說是超稀有LV限量品。

Beeple甫於今年3月以其在Instagram帳號上的影像，製作出一幅數位藝術作品登上佳士得線上拍賣會，拍價達6930萬美元，成為在世藝術家中前三名最高價得主之一。NFT有其獨特性和不可取代性，不同其它法幣或虛擬貨幣有分割性與同質性可供交換，NFT的獨一無二是其最大特色，這也是LV與全新世代產生連結的最佳解方。

另外，投入NFT區塊鏈的也有英倫精品Burberry，這次是找上Mythical Games旗艦遊戲《Blankos：街區派對》推出NFT系列產品，Mythical Games來頭可不小，本月初獲得幣安實驗室參與C輪融資，可見平台擁有吸引年輕玩家的實力。

所有在遊戲中的角色都名為Blankos，而Burberry的加入為平台帶來一款名叫Sharky B的NFT角色，角色裝飾以TB夏季花押字為骨幹，並可在Blankos世界中買賣與升級，品牌也在遊戲中推出各色配件：從噴射背包、臂章與泳池鞋等，這些配件可以裝置在自己的虛擬角色中，為角色帶來速度和敏捷強化等現實生活中無法實現的夢想，宛如電影《一級玩家》中，各種帶給角色升級有感的神兵利器。

而這些升級也確保角色在虛擬世界中的稀有性。Burberry將商品配件從實體賣進虛擬世界，加上加密貨幣和非同質化代幣正在慢慢走向取代法幣的過程，眾多品牌的加入或多或少增加一絲趣味性，如何與全新世代溝通，看來是所有品牌都在學的新課題。

充滿TB押花字樣的披風，現實生活中充滿時尚感，在虛擬世界可能就是+9神武。圖／Burberry提供 Burberry在Blankos遊戲中打造特殊角色。圖／Burberry提供 Ralph Lauren與Zepeto除了這波合作外，計畫於年底再操作一波「數位行銷」。圖／Ralph Lauren提供 LV發表《Louis：The Game》，除了有造型可愛的角色Vivienne外，結合NFT還有Beeple帶來的超燒話題，是今年時尚界討論聲浪最高的作品之一。圖／LV提供 充滿LV特色的電玩角色。圖／LV提供

(中國時報 黃唯淯)

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