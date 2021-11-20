愛馬仕健身房 以Hermes絲巾打造的瑜伽課

很多人把一生一定要擁有的時尚單品頭銜頒給愛馬仕（Hermes），這也讓品牌在消費者心中立下了無與倫比的高度，而高度產生距離，讓人望而生畏。為了拉近與消費者距離，Hermes今年於全球陸續展開「HermesFit」活動，台北站即將於12月5日開幕，是繼東京和紐約之後第3個舉辦的城市。

精緻工藝打造運動器材

Hermes除了對工藝和材質的要求獲得所有消費者認可外，充滿魔幻力量的愛馬仕標誌也是頂級尊稀的象徵。但是這次HermesFit就是要拋開所有過去你想得到的品牌活動，以運動結合時尚的形式，傳達給消費者頂級時尚精品也有很親民的一面。

東京和紐約首兩站發表後，都獲得消費者熱烈的迴響，可以想見運動與時尚的結合是多受歡迎，一舉推翻時尚與運動互為對立的形象，堪稱今年最強痛點行銷。

在Hermes精心打造的運動殿堂中，消費者可以感受運動與精品結合的愉悅感，重訓、拳擊、攀岩、徒手健身等都沒有問題，也有一系列包含絲巾瑜伽、皮帶伸展、帽子平衡、鞋子有氧之類的有趣課程供消費者預約體驗。

在課程中，消費者可透過Hermes一系列的產品，包含絲巾、手環、腰帶等建立良好的運動行為。很多充滿天馬行空想法的創意運動也在HermesFit得以實現，例如利用輕巧的帽子來訓練自己的平衡與核心肌群；皮帶伸展則是透過一條皮帶，拉動身體各個不同部位肌群，實現深層的肌肉放鬆。

以帽子為主角，打造核心肌群的鍛鍊課程。圖／Hermes提供

HermesFit打造有趣好玩又時尚的體育課。圖／Hermes提供

近距離接觸精品皮具

當然，最棒的就是能近距離接觸愛馬仕工匠打造的皮具，這些頂級皮件充滿工匠智慧與皮質的完美細節，消費者不用再透過平面媒體或是數位像素，就能親手摸到這些充滿溫度的珍稀精品，也是愛馬仕策劃此次活動的最大目的。

除了這些小班制課程外，拳擊、攀岩的活動則是開放於舞台側，消費者可以直接體驗充滿力量、揮灑汗水的激烈運動，透過這些運動課程，更進一步的與Hermes拉近彼此的距離。活動將自即日起開放線上預約，並於12月5日至12日在華山1914文化創意產業園區期間限定開業。 (中國時報 黃唯淯)

皮帶打造的伸展課程，在家也能自行伸展放鬆。圖／Hermes提供

以鞋款打造的有氧課程讓人十分期待。圖／Hermes提供

小型皮具的重訓課程內容也令人好奇。圖／Hermes提供

HermesFit

時間：12月5日至12日

地點：華山1914文化創產產業園區（紅磚六合院區西1區）

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