梵克雅寶嬌寵台灣VIP 打造全台最大旗艦店

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）為嬌寵台灣VIP，於台北微風信義店打造全台最大旗艦店，且是全球唯一融入茗茶文化的「Tea Salon」茶席概念店，賓客可在VIP室一邊品茗、一邊鑑賞珠寶，透過橫跨六藝，融儒道釋的茶道文化，更能感受到梵克雅寶充滿藝術文化底蘊的奢華之美。

外型宛如珠寶盒

全新開幕的梵克雅寶旗艦店占地近百坪，不僅是最大旗艦店，且是首家街邊店，整家店以沉穩內斂的黑色與奢華的暖霧金呼應對比，共構尊榮華美的視覺風貌，金色外牆的菱格紋源自世家的菱形LOGO圖騰，承載著世家緣起芳登廣場的歷史，白天在陽光下投射金色的粼粼波光，夜間則閃耀迷人的光芒，宛如一只奢華的珠寶盒。

店內裝潢則處處可見梵克雅寶的經典元素，以及傳承百年的文化圖騰，如大門兩側的扇形鏤空花窗，是以30年代創作的百寶匣（Minaudiere）為靈感，是Art Deco藝術風格的代表作品；店內花鳥蟲魚彩繪的金箔壁畫，則是出自de Gournay的藝術手繪作品，與世家以大自然為靈感創作的珠寶相呼應。

全球唯一Tea Salon

寬敞舒適的空間配置上則有可提供客人作為求婚場所的「Bridal Room」、充滿法式寓所氛圍的「Poetic Salon」，以及全球唯一的「Tea Salon」，其中「Tea Salon」融入台灣獨特的品茗文化，仿自老茶房的方格牆擺滿書籍、骨董茶具和盆栽，靜謐的空間充滿文人雅士品茗賞花的生活品味，茶席後方牆面一幅金箔壁畫，則是法國藝術家Atelier Higue以Minaudiere百寶匣上的圖案為靈感精心創作，奢華中流露不凡的藝術品味和文化素養。（中國時報 陶福媛）

梵克雅寶微風信義旗艦店昨天正式開幕，金色菱格紋牆的外觀在夜晚就像一個散發光芒的珠寶盒。圖／Van Cleef & Arpels提供

梵克雅寶Ludo Secret神祕珠寶表，800萬元。圖／Van Cleef & Arpels提供 梵克雅寶Miroir enchante可轉換式項鍊，總重381克拉祖母綠圓珠，主石為24.588克拉藍寶石，1億4050萬元。圖／Van Cleef & Arpels提供 梵克雅寶Cerisier precieux花朵風項鍊，玉髓、粉紅色珊瑚，白色及粉色鑽石等，3270萬元。圖／Van Cleef & Arpels提供

梵克雅寶Cerisier precieux花朵風胸針，藍寶石、珊瑚及鑽石等，760萬元。圖／Van Cleef & Arpels提供 梵克雅寶Heritage典藏系列Flower骨董胸針，1946年作品，227萬元。圖／Van Cleef & Arpels提供

梵克雅寶Heritage典藏系列1951年作品Cane au chapeau胸針和1950年作品Bec en l’air胸針，合購價111萬元。圖／Van Cleef & Arpels提供 梵克雅寶Heritage典藏系列1951年作品Cane au chapeau胸針和1950年作品Bec en l’air胸針，合購價111萬元。圖／Van Cleef & Arpels提供

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