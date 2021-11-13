三大旗艦機入門之選實測 誰能勝出？

近年各大手機品牌在旗艦手機系列中，都會推出較親民價的入手版手機。圖／各品牌提供
近年各大手機品牌在旗艦手機系列中，都會推出較親民價的入手版手機。圖／各品牌提供

近年各大手機品牌在旗艦手機系列中，都會推出較親民價的入手版手機，因此此次將實測最近熱門的兩大新入門機，包括主打好手感、一手掌控的iPhone 13 mini，以及利用AI把手機的攝影功能再度推向新高峰的Pixel 6，再配上向來以強大的攝錄功能、主攻年輕族群，入門款的三星Galaxy S21 5G，以多元化的場景去實測3隻入門級的旗艦機種，在年底時送自己一份禮物正剛好。

前後鏡頭實測人像模式

在前置鏡頭的人像模式測試上，以iPhone 13 mini的自拍人像模式表現最佳，景深自然之餘，放大檢視人物髮絲的邊緣，虛化效果也做得相當細膩，而且自拍效果也特別自然，就算沒有特別強調美肌效果也不會讓女生覺得「需要修圖」；Galaxy S21的人像模式遠看雖然邊緣自然，但有些髮絲部分就直接被虛化掉，沒有完整保留細節，但就內建了美肌功能，色彩上也更豐富、且偏暖系色溫；Pixel 6人像模式在人物的細節保留上相當完整，雖然同樣內建了簡易的美肌效果，不過影像畫面較失真，放大後近乎油彩風格般會抹平了部分細節，如眉毛、睫毛等都不再有一絲絲的細節。

Pixel 6自拍人像實測。圖／石欣蒨攝
Pixel 6自拍人像實測。圖／石欣蒨攝
Galaxy S21 5G自拍人像實測。圖／石欣蒨攝
Galaxy S21 5G自拍人像實測。圖／石欣蒨攝
iPhone 13 mini自拍人像實測。圖／石欣蒨攝
iPhone 13 mini自拍人像實測。圖／石欣蒨攝

在主鏡頭的人像模式測試上，Pixel 6的表現卻為最好，在拍攝小貓的時候，不管在邊緣的虛化，以及毛髮、鬍鬚的呈現上都最為真實，顏色上也最貼近本體，而且對焦快而準，表現相當不錯；Galaxy S21雖然在毛髮等細節上的呈現也相當完整，不過就比前者稍少了真實感，不過在光、顏色、色溫的平衡上的表現卻最佳；iPhone 13 mini在人像模式時就較難以對焦整隻小貓的本體，而且對焦速度也較慢。

Pixel 6主鏡頭實測。圖／石欣蒨攝
Pixel 6主鏡頭實測。圖／石欣蒨攝
Galaxy S21 5G主鏡頭實測。圖／石欣蒨攝
Galaxy S21 5G主鏡頭實測。圖／石欣蒨攝
iPhone 13 mini主鏡頭實測。圖／石欣蒨攝
iPhone 13 mini主鏡頭實測。圖／石欣蒨攝

逆光拍攝

此次的逆光拍攝上，Pixel 6對於光的控制最佳，因為其在拍攝時不僅能調曝光度，還能調色溫及對比度，因此在拍攝時就可簡單掌控照片的各種細節，更不會導致過曝，天空的陽光與雲層也擁有層次感，而且像沙雕、沙粒的質感都能呈現得宜；Galaxy S21對於光的操控則是相當方便，就算拍攝時稍有過曝也會自動修正，而且調色上也一如以往較為濃厚，沙礫的質感也能呈現出來，表現非常平均；iPhone 13 mini在面對逆光時就相當容易過曝，導致拍攝主體變得相當昏暗，沙雕上的細節也難以展現出來。

Pixel 6逆光拍攝實測。圖／石欣蒨攝
Pixel 6逆光拍攝實測。圖／石欣蒨攝
Galaxy S21 5G逆光拍攝實測。圖／石欣蒨攝
Galaxy S21 5G逆光拍攝實測。圖／石欣蒨攝
iPhone 13 mini逆光拍攝實測。圖／石欣蒨攝
iPhone 13 mini逆光拍攝實測。圖／石欣蒨攝

夜間拍攝與動態拍攝

此次因為Pixel 6加入了全新的動態模式功能，因此此次就特地將夜拍與動態、在同一張照片中呈現拍攝效果，結果發現的確Pixel以AI運算來拍攝「動態搖攝」的效果時，比起iPhone 13 mini及Galaxy S21來說，一秒就即可捕捉到光影瞬間不必等待，而且加上人像、夜間拍攝的條件下，人物與背景等都不會過暗，雖然放大觀看時還是會有油畫般被抹平了一點的細節，但整體效果相當不錯；Galaxy S21則是以夜拍模式、多秒曝光的時間拍攝，被拍攝的人物都需要維持不動才能拍出同樣的效果，但人與背景的細節都得以保留，而且留有夜拍的感覺，整體上來說表現非常平衡；而iPhone 13 mini同樣需要以手動方式調整夜拍曝光時間，人物需維持不動之餘，而且也因曝光時間更長，讓照片雖然更亮，但卻少了夜拍的感覺。

Pixel 6夜間動態拍攝實測。圖／石欣蒨攝
Pixel 6夜間動態拍攝實測。圖／石欣蒨攝
Galaxy S21 5G夜間動態拍攝實測。圖／石欣蒨攝
Galaxy S21 5G夜間動態拍攝實測。圖／石欣蒨攝
iPhone 13 mini夜間動態拍攝實測。圖／石欣蒨攝
iPhone 13 mini夜間動態拍攝實測。圖／石欣蒨攝

但光就夜拍上來說，Galaxy S21的表現卻是最好，不管是在昏暗的場景拍攝景物或人物，都能把光影、色彩、色溫及噪點控制得非常適宜，而且更不會為了把亮度調高，而犧牲掉照片中的細節；Pixel 6的主鏡頭在拍攝時，因為有著強大的AI運算功能，不管日夜拍攝都能相當到位，就算在昏暗的場景，都能把所有細呈現，甚至連人物臉上的腮紅都是唯一能拍攝得到的手機；iPhone 13 mini雖然色彩、色溫等較難以在夜拍時控制，而且噪點也相對較高，但光暗對比度表現得最強烈，照片的張力也較高。

Pixel 6夜拍實測。圖／石欣蒨攝
Pixel 6夜拍實測。圖／石欣蒨攝
Galaxy S21 5G夜拍實測。圖／石欣蒨攝
Galaxy S21 5G夜拍實測。圖／石欣蒨攝
iPhone 13 mini夜拍實測。圖／石欣蒨攝
iPhone 13 mini夜拍實測。圖／石欣蒨攝
Pixel 6夜拍實測。圖／石欣蒨攝
Pixel 6夜拍實測。圖／石欣蒨攝
Galaxy S21 5G夜拍實測。圖／石欣蒨攝
Galaxy S21 5G夜拍實測。圖／石欣蒨攝
iPhone 13 mini夜拍實測。圖／石欣蒨攝
iPhone 13 mini夜拍實測。圖／石欣蒨攝

同場加映：

ixel 6此次加入了「魔術橡皮擦」功能，只要點選編輯照片中的工具，然後圈選或點選照片中不想出現的人或物，即能一鍵刪除更方便。

Pixel 6加入的「魔術橡皮擦」功能。圖／石欣蒨攝
Pixel 6加入的「魔術橡皮擦」功能。圖／石欣蒨攝

結語：

要算此次實測表現最平衡的，可是三星Galaxy S21 5G，在各方面都可以控制得宜，而且也不乏自然與真實感，對比Pixel 6雖然拍攝效果相當優秀，但卻不時有種失真的感覺，唯獨在拍動物、人物時最為真實，兩者各有獨特的功能會讓拍攝愛好者喜歡，而iPhone 13 mini雖然表現不過不失，但日常出遊拍攝的功能絕對都能滿足，但假如為了拍攝功能而購買iPhone的話，記者仍會建議購買iPhone 13 Pro系列。

(中國時報 石欣蒨)

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