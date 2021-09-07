歐米茄高爾夫球名人賽 金牌選手、明星軋技

高爾夫球運動一直是歐米茄（OMEGA）很重要的DNA，今年登場的歐米茄名人賽，參賽者除了當今一線高爾夫名將，還邀請好萊塢明星、東奧金牌選手等各個領域的名人一起揮桿，群雄爭霸，戰況激烈。最後由丹麥選手拉斯莫霍伊各（Rasmus Hojgaard）奪得冠軍，獎品是一只逾60萬元的海馬系列Seamaster AQUA TERRA 150米同軸擒縱大師天文台腕表。

今年歐米茄名人賽選在全瑞士最美麗的Crans-sur-Sierre高爾夫球場登場，可遠眺馬特豪恩峰和羅沙峰，景色美到令人屏息，受邀參賽的名將除了冠軍得主霍伊各外，品牌大使吉多米格里歐吉（Guido Migliozzi）、西恩克羅克爾（Sean Crocker）也上場競技。

除了名人賽，賽前的業餘配對賽也十分精采，在《哈利波特》飾演馬份一角的湯姆費頓（Tom Felton）、男星路克威爾森（Luke Wilson）受邀參賽，輸贏已不是重點，以球會友才是核心，大夥兒在風景優美的球場散步聊天，順道揮汗健身，這才是這場賽事所要傳遞的運動精神。歐米茄為了幫奧運選手洗塵慶功，還特別邀請甫拿下奧運金牌的女飛人Dalilah Muhammad、射擊金牌Nina Christen等名將體驗揮桿樂趣，在高球名將Sean Crocker的指導下，這些選手展現運動員的天分，手握高爾夫球桿架勢十足，開發另一個運動專才。(中國時報 陶福媛)

在《哈利波特》飾演馬份一角的湯姆費頓受邀出席歐米茄名人賽，揮桿架勢十足。圖／OMEGA提供 歐米茄名人賽眾星雲集，好萊塢男星路克威爾森揮桿英姿。圖／OMEGA提供 奧運金牌得主女飛人Dalilah Muhammad體驗揮桿樂趣，開發另一個運動專才。圖／OMEGA提供

歐米茄執行長Raynald Aeschlimann（右）頒贈名表給高爾夫名人賽的冠軍得主Rasmus Hojgaard。圖／OMEGA提供 歐米茄名人賽的獎品是海馬系列Seamaster AQUA TERRA 150米同軸擒縱大師天文台腕表，60萬5000元。圖／OMEGA提供

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