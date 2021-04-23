SUM保固升級業界最優 買YES認證車抽SWITCH電玩主機組

一直以來皆致力於為消費者把關的SUM優質車商聯盟，為了使消費者能夠買到最安心與實在的優質中古車，除了在售前針對車輛提供無泡水車、無重大事故車及無變造車的三大保證，更針對引擎、變速箱、方向機、啟動馬達等四大機能件提供業界唯一：「不限廠牌」、「不限里程」且「理賠金額無上限」的售後保固，使消費者購車時能「絕對安心」。

SUM中古車保固升級方案

SUM自2006年首創中古車保固方案，至今已服務超過16萬名車主，近5年每年更有超過17,000名之保固客戶，而為了使消費者在購車時能得到更完善的售後保固方案，SUM更將原先之保固方案進行升級。針對車齡9-12年國產車與5-8年日系進口汽油車之聯盟保固由原先的半年一萬公里保固升級至「一年兩萬公里」保固，並新增「賓士(Mercedes Benz)汽柴油車」保固方案，車齡最高保障提升至8年，並統一延長至1年2萬公里保固。此外，針對保固範圍內之理賠，SUM保證修妥且無金額上限。同時為保障消費者權益，於SUM更換的車輛零件亦都經過認證且來源合法。

車輛認證書示意。圖／業者提供

車輛查定照片示意。圖／業者提供

然而，如何能讓消費者在購車時能快速確實的了解車輛狀況？於2015年成立至今已查定超過15萬台車輛的「YES認證」，就是消費者的絕佳選擇。YES認證近6年之認證台數皆逐年穩定成長，2020更來到近3萬台大關，且全台擁有12位通過中華民國汽車工程學會考核檢定的YES認證查定師，在檢驗每台車輛時，皆會針對156項的查驗項目進行查驗。

SUM檢驗每台車輛時，皆會針對156項的查驗項目進行查驗。 圖／業者提供

即日起至6月30日止至SUM購買YES認證車輛或保養，就有機會獲得「Switch主機+健身環大冒險」，且抽獎資格保留到中獎或活動結束為止，越早行動，中獎機會越多。

有別於新車，以往消費者在購買中古車時，若要檢查上述這些細項，可能要花上許多時間，甚至不知該從何檢查起，但今天SUM已提前為消費者把關，提供具保證、保固及YES認證的產品給消費者，使消費者面對中古車的一車一況，也能安心購買。